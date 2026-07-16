Millwall Resmi Rekrut Elkan Baggott dari Ipswich Town, Bek Timnas Indonesia Dapat Kontrak Jangka Panjang

JawaPos.com - Bek Timnas Indonesia, Elkan Baggott, akhirnya memiliki pelabuhan baru untuk melanjutkan kariernya di Inggris. Pemain berusia 23 tahun itu resmi bergabung dengan Millwall FC secara permanen setelah meninggalkan Ipswich Town.

Kepastian transfer tersebut diumumkan pada bursa transfer musim panas 2026. Meski kedua klub tidak mengungkap nominal transfer, Millwall memastikan Elkan mendapatkan kontrak jangka panjang sebagai bagian dari proyek mereka menghadapi musim 2026/2027.

Kepindahan ini menjadi babak baru bagi perjalanan karier Elkan di sepak bola Inggris. Setelah menimba ilmu di akademi Ipswich Town sejak 2016, bek bertinggi 196 sentimeter itu akhirnya memulai tantangan baru bersama klub yang berlaga di EFL Championship.

Selama berada di Ipswich Town, kesempatan Elkan tampil bersama tim utama memang cukup terbatas.

Ia hanya mencatat dua penampilan di kompetisi senior. Namun, pengalaman yang diperolehnya lewat beberapa masa peminjaman membuat perkembangan permainannya terus meningkat.

Elkan sempat memperkuat King's Lynn Town, Gillingham, Cheltenham Town, Bristol Rovers, hingga Blackpool.

Dari sejumlah klub tersebut, masa peminjaman di Gillingham dan Bristol Rovers menjadi periode yang cukup positif karena ia mendapat menit bermain reguler sekaligus mampu menyumbangkan gol dari lini belakang.

Kini, Millwall memberikan kesempatan baru bagi bek berkaki kiri tersebut untuk membuktikan kualitasnya di level Championship, kompetisi kasta kedua Inggris yang dikenal memiliki persaingan sangat ketat.