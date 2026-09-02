Manchester City Buka Negosiasi dengan Liverpool untuk Mendatangkan Cody Gakpo

Cody Gampo (Bein Sports)
JawaPos.com – Manchester City meningkatkan upaya untuk mendatangkan Cody Gakpo dari Liverpool menjelang penutupan bursa transfer musim panas.
Dilansir dari lamab Bein Sports pada Selasa (1/9), Klub berjuluk The Citizens tersebut dilaporkan telah membuka pembicaraan dengan Liverpool, sementara negosiasi mengenai persyaratan pribadi pemain asal Belanda itu juga mulai berlangsung.
Namun, hingga saat ini belum tercapai kesepakatan final antara kedua klub terkait potensi transfer tersebut.
Gakpo dikabarkan lebih memprioritaskan kepindahan ke Manchester City dibandingkan menerima minat dari Tottenham Hotspur.
Pemain berusia 27 tahun itu dinilai dapat menjadi solusi untuk menambah kedalaman lini serang Manchester City berkat kemampuannya bermain sebagai winger maupun penyerang tengah.
Pengalaman Gakpo di Liga Inggris juga menjadi nilai tambah karena ia tidak membutuhkan waktu adaptasi jika bergabung dengan klub asal Manchester tersebut.
Di sisi lain, Liverpool menghadapi keputusan penting karena Gakpo masih menjadi bagian penting dalam skuad dan baru menandatangani kontrak jangka panjang pada Agustus 2025.
Mantan pemain PSV Eindhoven itu telah mencatatkan lebih dari 150 penampilan bersama The Reds serta turut menjadi bagian dari tim yang menjuarai Liga Inggris musim 2024/25.
Meski Manchester City terus meningkatkan upayanya, Liverpool tidak memiliki kewajiban untuk menjual Gakpo dan masa depan sang pemain masih akan ditentukan melalui negosiasi kedua klub.
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Jawa Pos
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