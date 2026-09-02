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Risma Azzah Fatin
Rabu, 2 September 2026 | 22.19 WIB

Virgil van Dijk Berharap Cody Gakpo Bertahan di Liverpool di Tengah Ketertarikan Manchester City

Cody Gakpo dan Virgil van Dijk (Bein Sports) - Image

Cody Gakpo dan Virgil van Dijk (Bein Sports)

JawaPos.com – Virgil van Dijk mendesak Liverpool untuk mempertahankan Cody Gakpo di tengah kabar kepindahan pemain asal Belanda tersebut ke Manchester City.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (1/9), Menurut laporan, Manchester City berpeluang merekrut Gakpo dengan nilai transfer yang dapat mencapai EUR 85 juta atau sekitar Rp2,04 triliun.

Van Dijk menilai rekan senegaranya tersebut sebagai pemain berkualitas yang memiliki peran penting bagi The Reds.

“Saya pikir kita harus mempertahankan pemain-pemain berkualitas,” ujar Van Dijk saat ditanya mengenai masa depan Gakpo.

Kapten Liverpool itu berharap Gakpo tetap bertahan bukan hanya karena kualitasnya sebagai pemain, melainkan juga karena kontribusinya bagi tim.

Gakpo sendiri baru-baru ini mencatatkan assist untuk gol Alexander Isak saat Liverpool bermain imbang 2-2 melawan Nottingham Forest.

Di sisi lain, Liverpool dikabarkan tengah berupaya mendatangkan Bradley Barcola dari Paris Saint-Germain dengan nilai transfer EUR 124 juta atau setara Rp2,55 triliun.

Van Dijk menyambut positif potensi kedatangan pemain tim nasional Prancis tersebut, tetapi tetap berharap Liverpool tidak kehilangan pemain berkualitas seperti Gakpo.

Editor: Novia Tri Astuti
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