Manajer Sementara Inter Miami Tegaskan Pergantian Pelatih Bukan Permintaan Lionel Messi

JawaPos.com - Inter Miami sedang memasuki fase baru setelah klub menunjuk Cristian 'Kily' González sebagai pelatih kepala baru. Namun, pergantian tersebut langsung memunculkan satu pertanyaan: apakah Lionel Messi ikut menentukan keputusan tersebut?

Melansir ESPN, manajer sementara Inter Miami, Guillermo Hoyos, buru-buru memberikan klarifikasi. Menurutnya, keputusan menunjuk González sepenuhnya berasal dari institusi klub, bukan atas permintaan Messi.

"Tidak, tidak, [bukan ide Messi untuk merekrut González.] Itu adalah inisiatif institusi," kata Hoyos pada Jumat pagi.

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Pernyataan tersebut sekaligus membantah spekulasi bahwa hubungan masa lalu antara González dan Messi menjadi faktor utama dalam keputusan Inter Miami.

Keduanya memang pernah menjadi rekan satu tim di tim nasional Argentina. González dan Messi bermain bersama dalam dua pertandingan kualifikasi Piala Dunia melawan Peru dan Uruguay pada 2005.

Messi Tetap Punya Pengaruh

Meski membantah Messi berada di balik perekrutan González, Hoyos mengakui bahwa pemain dengan status sebesar Messi secara alami memiliki pengaruh di sebuah klub.

"Saya pikir Messi memiliki pengaruh yang wajar dari pemain dengan kepribadian dan kehebatan seperti itu. Saya membayangkan hal yang sama juga terjadi di tempat lain; misalnya, ketika Anda berada di Boca Juniors, Anda mungkin berkonsultasi dengan seseorang seperti [Leandro] Paredes.”

“Karena Paredes benar-benar sosok ikonik di Boca, dan kata-katanya memiliki bobot yang nyata terkait keberlanjutan seorang pelatih atau kedatangan pelatih baru."