Prediksi Skor Monza vs Udinese: Le Zebrette Berpeluang Curi 3 Poin di Markas Biancorossi!

JawaPos.com — Monza berpeluang kembali kehilangan poin saat menjamu Udinese pada lanjutan Serie A 2026/2027, Sabtu (29/8/2026) pukul 23.30 WIB.

Setelah kalah 1-4 dari Inter Milan pada pekan pembuka, Monza harus memaksimalkan laga di U-Power Stadium, tetapi rekor pertemuan kandang melawan Udinese membuat Le Zebrette layak diunggulkan.

Monza Memburu Poin Perdana di Kandang Monza datang ke pertandingan ini dengan modal kekalahan telak 1-4 dari Inter Milan di San Siro pada giornata pertama Serie A. Sempat menyamakan kedudukan melalui gol pertama Gustavo Varela di Serie A, Biancorossi justru kolaps pada babak kedua hingga Inter Milan mencetak tiga gol tambahan.

Pelatih Ivan Juric kini dituntut segera membawa Monza bangkit dan meraih poin pertama di kasta tertinggi. Sebelumnya, Juric mengawali kiprahnya bersama Monza dengan kemenangan meyakinkan 3-0 atas Avellino di Coppa Italia.

Kandang bisa menjadi senjata penting bagi Monza sepanjang musim 2026/2027. Musim lalu, mereka memenangkan 15 dari 21 pertandingan di U-Power Stadium ketika masih berkompetisi di Serie B, sehingga performa kandang berpotensi menentukan perjuangan mereka menghindari degradasi.

Namun, catatan menghadapi Udinese justru kurang menjanjikan. Sejak pertama kali tampil di Serie A empat tahun lalu, Monza hanya mampu mengoleksi satu poin dari tiga pertandingan kandang melawan Le Zebrette.

Udinese Punya Modal Positif Udinese memasuki pertandingan dengan kepercayaan diri lebih tinggi setelah mengawali musim 2026/2027 tanpa kekalahan di dua laga kompetitif. Setelah menyingkirkan Padova di Coppa Italia, Le Zebrette kemudian bermain imbang 1-1 ketika menjamu Como pada pekan pembuka Serie A.

Udinese bahkan sempat berada di posisi unggul melalui aksi cerdik Hassane Kamara. Namun, Como mampu menyamakan kedudukan dan membuat tim asuhan Kosta Runjaic harus puas membawa pulang satu poin dari laga pembuka.

Runjaic memasuki musim ketiganya bersama Udinese dengan target melanjutkan perkembangan positif klub.