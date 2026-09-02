Nick Woltemade Gabung Juventus dengan Status Pinjaman

Penyerang Newcastle United Nick Woltemade. (Dok. Nick Woltemade)
JawaPos.com - Penyerang Nick Woltemade resmi bergabung klub Liga Italia Juventus dengan status pinjaman dari klub Liga Inggris Newcastle pada bursa transfer pemain musim panas 2026.
Dikutip dari laman resmi klub, Rabu, Juventus meminjam Woltemade dari Newcastle dengan durasi selama satu musim penuh atau hingga 30 Juni 2027.
Kehadiran Woltemade diharapkan menjadi tambahan kekuatan di lini depan Bianconeri untuk mengarungi kompetisi musim 2026/2027 dengan torehan golnya.
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Woltemade mengawali karier profesional bersama klub Liga Jerman Werder Bremen dan sempat dipinjamkan ke SV Eleversberg, lalu pindah ke VfB Stuttgart pada musim panas 2024.
Pada musim 2024/2025, Woltemade menjadi pemain penting di lini depan Stuttgart dengan tampil sebanyak 33 pertandingan dan menyumbangkan 17 gol serta tiga assist dari total 2.039 menit bermain di berbagai ajang.
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Selain itu, dia juga berhasil membantu Stuttgart meraih gelar Piala Jerman 2024/2025 dan Woltemade juga sekaligus menjadi pencetak gol terbanyak turnamen tersebut dengan torehan lima gol.
Setelah kesuksesan bersama Stuttgart, Woltemade ditebus oleh Newcastle dengan memecahkan rekor transfer klub pada musim panas 2025/2026 yang dilaporkan mencapai 85 juta euro atau sekira Rp1,6 triliun.
Meski menjadi pemain termahal Newcastle, pemain asal Jerman tersebut tak bisa mencapai potensi terbaiknya dengan tampil sebanyak 51 laga di berbagai ajang dengan sumbangan 11 gol serta lima assist dari total 3.026 menit bermain.
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Jawa Pos
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