Diremehkan, Nico Gonzales Buktikan dengan Cetak Gol saat Juventus Kalahkan Parma

JawaPos.com - Juventus mengalahkan Parma di pekan kedua Liga Italia dengan skor 2-0 di Allianz Arena, Minggu (30/8).

Nico Gonzales selalu diremehkan buktikan dengan mencetak gol Nico Gonzales berhasil mencetak gol pembuka untuk Juventus. Gol tersebut dicetak pada menit ke-62 yang disusul dengan gol dari Teun Koopmainers menit ke-88.

Pemain 28 tahun tersebut memuji permainan Juventus saat mengalahkan Parma. Nico Gonzales menilai timnya sudah mempersiapkan pertandingan dengan sangat baik.

Baca Juga:Alexander Jeremejeff Cetak Brace ke Gawang Brisbane Roar Jadi Modal Persija di Super League

"Saya senang untuk tim, kami melakukan pekerjaan hebat minggu ini. Kami mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan ini, saya senang untuk mereka. Saya pikir saya akan bermain sepak bola, seperti yang saya sukai," kata Nico Gonzales kepada DAZN yang dikutip dari Tutto Mercato Web, Minggu (30/8).

Gol yang dicetak Gonzales dipersembahkannya untuk Weston McKennie yang harus absen di laga melawan Parma. Pemain timnas Argentina tersebut menjadikan gol itu sebagai hadiah ulang tahun McKennie pada 28 Agustus.

"Sebelum pertandingan, saya sudah bilang padanya bahwa saya akan masuk dan mencetak gol, dan pada akhirnya itulah yang terjadi. Kemarin adalah hari ulang tahunnya, jadi itu hadiah yang bagus," ujar Gonzales.

Baca Juga:Alexander Jeremejeff Bahagia Cetak Gol Debut Bersama Persija Jakarta

Pemain yang baru kembali dari masa peminjaman di Atletico Madrid tersebut menjawab pertanyaan bahwa ia adalah pemain yang diremehkan. Mengenai hal tersebut, Gonzales hanya bisa menunjukkan performa terbaiknya.

"Saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Itu terserah para jurnalis, tetapi saya akan mengatakan hal yang sama: Saya suka bermain sepak bola, dan hari ini kami memainkan pertandingan yang bagus. Aku bahagia. Mencetak gol dan menang membuatku pulang dengan gembira," ujar Nico Gonzales.