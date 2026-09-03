Resmi Gabung Juventus, Nick Woltemade: Saya Bisa Cetak Gol dan Assist!

JawaPos.com - Nick Woltemade resmi menjadi pemain Juventus untuk musim 2026/2027. Pemain yang berposisi sebagai penyerang tersebut didatangkan dengan status pinjaman dari Newcastle United.

Perasaan bahagia dirasakan Nick Woltemade setelah bergabung dengan Juventus. Ia juga tidak sabar menantikan laga debutnya bersama Si Nyonya Tua.

"Jelas, saya sangat senang berada di sini. Juventus adalah klub hebat, dan saya sangat gembira dengan petualangan baru ini. Bagi saya, ini adalah negara lain, dan saya sangat senang bermain untuk klub hebat seperti ini. Bagi saya, Juventus adalah klub terbaik di Italia, jadi saya sangat bahagia dan bangga pada diri saya sendiri," kata Nick Woltemade saat wawancara dengan Juventus yang dikutip Tutto Mercato Web, Selasa (2/9).

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"Saya juga bangga pada keluarga saya, agen saya, dan semua orang yang bekerja di Juventus dan memungkinkan kepindahan ini. Saya sangat senang berada di sini, dan saya benar-benar tidak sabar untuk segera memulai," lanjut penyerang 24 tahun tersebut.

Mencetak gol dan memberikan assist menjadi dua keunggulan Woltemade yang bisa diberikannya kepada Juventus. Selain itu, ia juga pandai menemukan posisi saat bermain di lini depan.

"Sulit untuk menjawabnya. Saya rasa Anda dapat mengharapkan gaya bermain yang sangat fisik dari saya, tetapi saya pikir kualitas terbaik dan terpenting saya adalah teknik dan pemahaman permainan. Saya pikir saya pemain yang cerdas," jelas Woltemade.

"Saya bisa mencetak gol, saya bisa memberikan assist, saya bisa menentukan umpan akhir untuk rekan setim saya. Saya pikir saya pandai menemukan posisi yang tepat di lapangan, dan saya pikir, secara keseluruhan, seperti yang akan Anda lihat, ini adalah cara saya bermain. Saya rasa jarang Anda melihat pemain setinggi saya bermain seperti saya," ujarnya.

Musim lalu, Nick Woltemade bermain 33 pertandingan di Liga Inggris. Sebagai penyerang, ia berhasil mencetak delapan gol dan tiga assist bersama Newcastle United.