Lima Poin Penting yang Patut Diperhatikan Liverpool Jelang Musim Kompetisi

Liverpool menutup pramusim dengan kemenangan 2-0 atas Como. (ig @liverpoolfc)
JawaPos.com - Liverpool akhirnya menyelesaikan rangkaian pramusim dengan kemenangan 2-0 atas Como.
Cody Gakpo membuka keunggulan sebelum pemain baru Jeremy Jacquet menggandakan skor.
Pertandingan tersebut juga menjadi kesempatan terakhir bagi Liverpool untuk mengevaluasi skuad sebelum menghadapi laga pembuka musim melawan Newcastle di St James' Park.
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Melansir Mirror, dengan enam pertandingan pramusim menghasilkan tiga kemenangan, dua kekalahan, dan satu hasil imbang, ada sejumlah hal menarik yang bisa menjadi perhatian menjelang kompetisi resmi dimulai.
Nama Curtis Jones kembali menjadi salah satu perhatian ketika susunan pemain Liverpool diumumkan.
Gelandang berusia 25 tahun itu tidak masuk skuad untuk pertandingan kedua berturut-turut.
Liverpool menjelaskan bahwa Jones mengalami masalah pada bagian pinggul dan menjalani latihan secara terpisah.
Situasi tersebut semakin menarik karena Inter Milan dikabarkan tengah mempersiapkan tawaran baru untuk sang pemain.
Jones juga disebut tertarik dengan kemungkinan pindah ke San Siro.
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Jawa Pos
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