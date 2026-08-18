Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
M Shofyan Dwi Kurniawan
Selasa, 18 Agustus 2026 | 12.40 WIB

Lima Poin Penting yang Patut Diperhatikan Liverpool Jelang Musim Kompetisi

Liverpool menutup pramusim dengan kemenangan 2-0 atas Como. (ig @liverpoolfc) - Image

Liverpool menutup pramusim dengan kemenangan 2-0 atas Como. (ig @liverpoolfc)

JawaPos.com - Liverpool akhirnya menyelesaikan rangkaian pramusim dengan kemenangan 2-0 atas Como.

Cody Gakpo membuka keunggulan sebelum pemain baru Jeremy Jacquet menggandakan skor. 

Pertandingan tersebut juga menjadi kesempatan terakhir bagi Liverpool untuk mengevaluasi skuad sebelum menghadapi laga pembuka musim melawan Newcastle di St James' Park.

Melansir Mirror, dengan enam pertandingan pramusim menghasilkan tiga kemenangan, dua kekalahan, dan satu hasil imbang, ada sejumlah hal menarik yang bisa menjadi perhatian menjelang kompetisi resmi dimulai.

1. Curtis Jones kembali absen

Nama Curtis Jones kembali menjadi salah satu perhatian ketika susunan pemain Liverpool diumumkan.

Gelandang berusia 25 tahun itu tidak masuk skuad untuk pertandingan kedua berturut-turut.

Liverpool menjelaskan bahwa Jones mengalami masalah pada bagian pinggul dan menjalani latihan secara terpisah.

Situasi tersebut semakin menarik karena Inter Milan dikabarkan tengah mempersiapkan tawaran baru untuk sang pemain.

Jones juga disebut tertarik dengan kemungkinan pindah ke San Siro.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Liverpool Akhiri Pramusim dengan Kalahkan Como 2-0 di Anfield - Image
Sepak Bola Dunia

Liverpool Akhiri Pramusim dengan Kalahkan Como 2-0 di Anfield

Senin, 17 Agustus 2026 | 13.38 WIB

Iraola Sebut Pramusim Lawan Como jadi Ujian Bagus untuk Liverpool - Image
Sepak Bola Dunia

Iraola Sebut Pramusim Lawan Como jadi Ujian Bagus untuk Liverpool

Minggu, 16 Agustus 2026 | 23.06 WIB

Pemain Liverpool Curtis Jones Dilirik Inter Milan, Fleksibilitasnya Bisa Jadi Senjata - Image
Sepak Bola Dunia

Pemain Liverpool Curtis Jones Dilirik Inter Milan, Fleksibilitasnya Bisa Jadi Senjata

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 19.37 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors - Image
1

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors

2

Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!

3

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!

4

Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League

7

Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia

8

Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo

9

BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya

10

Prediksi Skor Sassuolo vs Cesena di Coppa Italia: Jay Idzes Berpeluang Starter!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore