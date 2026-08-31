Resmi! Mees Hilgers Gabung SC Heerenveen hingga 2028

JawaPos.com - Mees Hilgers resmi bergabung dengan klub Eredivisie, SC Heerenveen. Pemain Timnas Indonesia itu ditebus dari FC Twente dan diikat kontrak hingga 2028.

SC Heerenveen memperkenalkan Hilgers sebagai rekrutan anyarnya pada Senin (31/8/2026). Bek berusia 24 tahun itu akan mengenakan nomor punggung 2 bersama tim berjuluk De Superfriezen tersebut.

“Mees Hilgers resmi menjadi pemain sc Heerenveen. Bek tengah berusia 25 tahun itu didatangkan dari FC Twente dan menandatangani kontrak berdurasi dua musim, dengan opsi perpanjangan satu tahun. Ia akan mengenakan nomor punggung 2,” tulis Heerenveen dalam laman resminya, Senin (31/8/2026).

Manajer Teknik SC Heerenveen, Johan Hansma, menyambut positif kedatangan Hilgers. Ia yakin pemain berlabel Timnas Indonesia itu bakal memberikan kontribusi penting bagi tim.

“Kami senang Mees memilih sc Heerenveen. Dia sudah memainkan banyak pertandingan di level tertinggi dan memahami apa yang dibutuhkan. Kami sangat yakin dia bisa memainkan peran penting di sini. Kehadirannya menambah kualitas, persaingan, dan pengalaman dalam skuad kami,” terang Hansma.

Kepindahan ke SC Heerenveen sekaligus mengakhiri ketidapastian mengenai masa depan Hilgers di FC Twente. Pemain Timnas Indonesia itu sebelumnya juga sempat dikaitkan dengan beberapa klub Eropa.

Hanya saja, transfer Hilgers berjalan alot hingga akhirnya tidak mendapatkan klub. Di tengah situasi tersebut, kontraknya bersama FC Twente otomatis diperpanjang selama satu tahun. Masa baktinya bersama klub berjuluk De Tukkers itu pun bertambah sebelum akhirnya gabung bersama SC Heerenveen.

Ketertarikan SC Heerenveen terhadap Hilgers disebut baru muncul pada Minggu malam. Tak membutuhkan waktu lama, proses transfer bek berusia 25 tahun tersebut kemudian berhasil diselesaikan.