Momen Mees Hilgers Layani Fans Photo Cilik di GBK, Bukti Keseriusannya Bersama Timnas Indonesia

Mees Hilgers berfoto bareng anak-anak di GBK. (Istimewa)
JawaPos.com - Bek Timnas Indonesia, Mees Hilgers, tetap menunjukkan komitmennya terhadap skuad Garuda meski saat ini masih dalam proses pemulihan cedera.
Kehadirannya dalam pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, menjadi sorotan tersendiri menjelang agenda internasional yang akan datang.
Dalam salah satu momen yang beredar di media sosial, pemain FC Twente tersebut terlihat melayani permintaan foto dari sejumlah anak-anak yang berada di sekitar lokasi latihan.
Kehadirannya disambut hangat oleh para pendukung yang selama ini menantikan kontribusinya bersama Timnas Indonesia.
Meski dipastikan belum berada dalam kondisi terbaik untuk tampil di lapangan, keberadaan Mees Hilgers di tengah skuad dinilai memiliki arti penting.
Selain menjaga kedekatan dengan tim, kehadirannya juga menunjukkan keseriusan sang pemain untuk tetap terlibat dalam setiap agenda Timnas Indonesia.
Situasi ini menjadi perhatian karena pada November mendatang, tim pelatih diperkirakan mulai menyusun kerangka final skuad yang akan dipersiapkan menuju Piala Asia.
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Oleh karena itu, kehadiran para pemain dalam berbagai agenda tim nasional dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pelatih dalam menentukan komposisi pemain yang akan dibawa ke turnamen tersebut.
Mees sendiri merupakan salah satu pemain yang memiliki kualitas dan pengalaman bermain di level kompetisi Eropa.
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