Neymar Kritik Kondisi Santos Usai Menang Tipis atas Corinthians

JawaPos.com - Santos menang 1-0 atas Corinthians pada pekan ke-24 Liga Brasil, Senin (31/8). Namun, hasil itu belum sepenuhnya membuat Neymar tenang. Bintang asal Brasil itu justru khawatir timnya kembali terlibat dalam persaingan menghindari degradasi.

Kemenangan atas Corinthians itu memang mengangkat Santos ke posisi ke-14 klasemen sementara Serie A Brasil. Namun, Santos hanya berjarak empat poin dari zona degradasi sehingga posisi mereka masih belum sepenuhnya aman.

Neymar memiliki peran dalam terciptanya gol kemenangan Santos. Memasuki menit ke-33, Santos langsung memberikan ancaman beruntun. Hugo Souza sempat menggagalkan tembakan keras Neymar dari luar kotak penalti.

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Bola akhirnya berpindah ke Christian Oliva dan berhasil membuka skor lewat sepakan kaki kiri yang menjebol pojok bawah gawang Corinthians.

Alih-alih merayakan kemenangan secara berlebihan, Neymar menilai Santos masih menghadapi perjalanan panjang untuk kembali menjadi salah satu kekuatan utama sepak bola Brasil. “Setiap pertandingan akan menjadi perjuangan,” ujar Neymar dikutip dari ESPN.

“Tidak akan ada pertandingan yang kami menangkan 3-0 atau 4-0. Tentu saja, hal itu akan terjadi suatu saat nanti, tetapi melihat apa yang telah menjadi Santos, sayangnya kami tidak lagi menjadi kekuatan besar dalam sepak bola Brasil,” lanjutnya.

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Menurut Neymar, sepak bola Brasil saat ini memiliki dua klub yang berada di level teratas, yakni Palmeiras dan Flamengo. Neymar mengakui Santos masih harus bekerja keras untuk bisa kembali bersaing di papan atas. “Saat ini, ada dua kekuatan besar dalam sepak bola Brasil dan kami tahu siapa mereka. Namun, kami terus memberikan segalanya dan bekerja setiap hari untuk berkembang,” lanjutnya.

Neymar juga menegaskan komitmen seluruh pemain Santos untuk memberikan penampilan terbaik di setiap pertandingan. “Apa yang bisa diharapkan penggemar Santos dari skuad ini adalah komitmen total dan dedikasi setiap hari, di setiap pertandingan,” kata Neymar.