Santos Bangkit Tekuk Macará Berkat Penampilan Gemilang Neymar pada Copa Sudamericana 2026

JawaPos.com – Santos bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Macará dengan skor 2-1 pada leg pertama babak 16 besar Copa Sudamericana 2026 di Stadion Vila Belmiro.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Jum'at (14/8), Macará lebih dahulu mencetak gol melalui Franco Posse pada menit keempat, tetapi Santos mampu membalikkan keadaan setelah Gabriel Barbosa mencetak gol penyama kedudukan dan William Arão memastikan kemenangan.

Neymar menjadi pemain penting dalam kebangkitan Santos setelah mencatatkan dua assist sepanjang pertandingan.

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Macará mengejutkan tuan rumah ketika Posse memanfaatkan umpan silang Mateo Viera untuk membawa tim Ekuador tersebut unggul 1-0.

Santos kemudian meningkatkan tekanan dan Neymar menjadi penggerak utama serangan, termasuk memberikan umpan kepada Barbosa yang berhasil mencetak gol pada menit ke-44.

Santos sebenarnya sempat mencetak dua gol tambahan melalui Barbosa, tetapi keduanya dianulir karena berada dalam posisi offside.

Tekanan Santos akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-75 ketika Neymar mengirimkan tendangan sudut ke arah tiang dekat yang kemudian diselesaikan William Arão menjadi gol kedua.

Gol tersebut menjadi gol pertama Arão untuk Santos pada musim ini sekaligus memastikan tim Brasil tersebut berbalik unggul 2-1 atas Macará.

Neymar hampir menutup penampilan gemilangnya dengan mencetak gol melalui tendangan bebas pada menit ke-90+7, tetapi kiper Rodrigo Rodríguez kembali melakukan penyelamatan.