Santos Bangkit Tekuk Macará Berkat Penampilan Gemilang Neymar pada Copa Sudamericana 2026

Neymar Jr. (Bein Sports)
JawaPos.com – Santos bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Macará dengan skor 2-1 pada leg pertama babak 16 besar Copa Sudamericana 2026 di Stadion Vila Belmiro.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Jum'at (14/8), Macará lebih dahulu mencetak gol melalui Franco Posse pada menit keempat, tetapi Santos mampu membalikkan keadaan setelah Gabriel Barbosa mencetak gol penyama kedudukan dan William Arão memastikan kemenangan.
Neymar menjadi pemain penting dalam kebangkitan Santos setelah mencatatkan dua assist sepanjang pertandingan.
Baca Juga:Tottenham Hotspur Beri Penghormatan pada Pedro Porro Usai Bawa Gelar Juara Piala Dunia Bersama Spany
Macará mengejutkan tuan rumah ketika Posse memanfaatkan umpan silang Mateo Viera untuk membawa tim Ekuador tersebut unggul 1-0.
Santos kemudian meningkatkan tekanan dan Neymar menjadi penggerak utama serangan, termasuk memberikan umpan kepada Barbosa yang berhasil mencetak gol pada menit ke-44.
Santos sebenarnya sempat mencetak dua gol tambahan melalui Barbosa, tetapi keduanya dianulir karena berada dalam posisi offside.
Tekanan Santos akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-75 ketika Neymar mengirimkan tendangan sudut ke arah tiang dekat yang kemudian diselesaikan William Arão menjadi gol kedua.
Gol tersebut menjadi gol pertama Arão untuk Santos pada musim ini sekaligus memastikan tim Brasil tersebut berbalik unggul 2-1 atas Macará.
Neymar hampir menutup penampilan gemilangnya dengan mencetak gol melalui tendangan bebas pada menit ke-90+7, tetapi kiper Rodrigo Rodríguez kembali melakukan penyelamatan.
Kemenangan tersebut memberikan Santos keunggulan tipis menjelang leg kedua yang akan berlangsung di Ambato, Ekuador. Macará masih memiliki peluang untuk membalikkan keadaan karena hanya tertinggal satu gol, sedangkan Santos harus mempertahankan keunggulan pada pertandingan penentu.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta!
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi
Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
15 Kata Cristiano Ronaldo ke Lionel Messi Setelah sang Ayah Meninggal Dunia
Biaya Nany Widjaja untuk Lobi Pembelian Tanah Rp 50 M, Harga Tanah Hanya Rp 30 M
Bentrokan di USS Abraham Lincoln: 7 Prajurit Dilaporkan Tewas di Tengah Perang dengan Iran
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati