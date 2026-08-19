Perseteruan Thiago Mendes dan Neymar Kembali Memanas Usai Jabat Tangan Sebelum Laga Vasco Santos

JawaPos.com – Thiago Mendes menjadi sorotan setelah mengabaikan Neymar dalam tradisi jabat tangan sebelum pertandingan Vasco da Gama melawan Santos di São Januário.

Dilansir dari laman ESPN pada Rabu (19/8), Sikap tersebut kembali menghidupkan perseteruan kedua pemain yang bermula pada 2020 ketika keduanya berhadapan dalam pertandingan Ligue 1 antara Paris Saint-Germain dan Lyon.

Dalam pertandingan tersebut, Thiago melakukan tekel keras terhadap Neymar hingga mendapatkan kartu merah, sedangkan Neymar kemudian mengalami keseleo pada pergelangan kaki kirinya.

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Perseteruan keduanya kembali memanas ketika Thiago dan Neymar bertemu dalam pertandingan sepak bola Brasil pada Februari lalu.

Neymar sempat terlibat perselisihan dengan gelandang Vasco tersebut setelah merasa tidak senang terhadap pelanggaran yang dilakukan kepadanya, bahkan keduanya terlibat adu argumen hingga Neymar terjatuh setelah wajahnya tersentuh Thiago.

Diketahui bahwa keduanya menerima kartu kuning dan Neymar kemudian kembali menyinggung insiden tekel yang terjadi saat mereka bermain di Prancis enam tahun sebelumnya.

Hubungan yang belum membaik antara Thiago Mendes dan Neymar akhirnya kembali menjadi perhatian sebelum pertandingan Vasco-Santos dimulai ketika Thiago memilih tidak berjabat tangan dengan pemain Santos tersebut.

Momen itu menjadi simbol perseteruan panjang yang terus mengikuti keduanya sejak insiden di Paris Saint-Germain dan kembali terbawa ke sepak bola Brasil.