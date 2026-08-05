Neymar Akan Pensiun Jika Kontraknya Bersama Santos Resmi Berakhir

Neymar Jr. (Bein Sports)
JawaPos.com – Neymar mengakui bahwa pensiun menjadi salah satu pilihan yang akan dipertimbangkannya setelah kontraknya bersama Santos berakhir pada Desember mendatang.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (5/8), Penyerang asal Brasil tersebut menegaskan bahwa hingga saat ini dirinya belum mengambil keputusan mengenai masa depan karier profesionalnya.
Neymar memilih untuk fokus menyelesaikan kontraknya bersama Santos sebelum menentukan langkah berikutnya.
Dalam pernyataannya, Neymar mengatakan masih memiliki waktu hingga akhir tahun untuk memikirkan keputusan tersebut. Ia juga menegaskan ingin menghormati kontraknya dengan memberikan penampilan terbaik bagi Santos hingga masa baktinya selesai.
Setelah itu, Neymar akan mempertimbangkan apakah tetap bertahan di Santos, bergabung dengan klub lain, pensiun, atau tetap melanjutkan karier sebagai pesepak bola.
Sejak kembali ke Santos pada Januari 2025, Neymar mampu menunjukkan performa yang cukup impresif. Ia menjadi salah satu pemain paling produktif di klub dengan mencetak sejumlah gol penting di kompetisi domestik.
Penampilan tersebut juga membuatnya kembali mendapat kesempatan membela tim nasional Brasil sebelum akhirnya mengakhiri karier internasionalnya.
Sepanjang karier profesionalnya, Neymar telah meraih berbagai gelar bergengsi bersama klub yang pernah dibelanya. Transfernya dari Barcelona ke Paris Saint-Germain pada 2017 senilai EUR 222 juta atau sekitar Rp4,21 triliun, hingga kini masih menjadi rekor transfer termahal dalam sejarah sepak bola dunia.
Meski demikian, Neymar menegaskan bahwa fokus utamanya saat ini adalah menuntaskan kontraknya bersama Santos sebelum mengambil keputusan mengenai masa depannya.
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