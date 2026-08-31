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M Shofyan Dwi Kurniawan
Senin, 31 Agustus 2026 | 23.19 WIB

Andoni Iraola Marah kepada Wasit karena Penundaan Pergantian Pemain

Andoni Iraola Marah kepada Wasit karena Penundaan Pergantian Pemain / ig @liverpoolfc - Image

Andoni Iraola Marah kepada Wasit karena Penundaan Pergantian Pemain / ig @liverpoolfc

JawaPos.com - Andoni Iraola tak bisa menyembunyikan rasa kesalnya setelah Liverpool ditahan Nottingham Forest 2-2 dalam pertandingan Liga Premier di Anfield, Sabtu.

Bukan hanya hasil akhir yang membuat pelatih asal Basque tersebut frustrasi. Iraola juga mempersoalkan keputusan perangkat pertandingan yang membuat tiga pergantian pemainnya tertunda selama beberapa menit pada babak kedua.

Saat pertandingan masih berada dalam kedudukan 1-1, Iraola sebenarnya sudah bersiap memasukkan Ryan Gravenberch, Kostas Tsimikas, dan Rio Ngumoha.

Namun, ketiganya tak kunjung mendapat izin untuk masuk meski bola sudah tiga kali keluar lapangan. Masalahnya ternyata berasal dari papan skor yang digunakan wasit keempat, Tim Robinson.

Situasi tersebut menjadi semakin rumit karena pada kesempatan ketiga, ketika Iraola berharap pergantian bisa dilakukan, Nottingham Forest justru mengambil lemparan ke dalam dengan cepat. Keputusan itu kemudian berujung pada penalti.

Neco Williams berhasil berlari di belakang pertahanan Liverpool dan melepaskan tembakan ke arah gawang. Alisson kemudian menjatuhkan bek sayap Forest tersebut, membuat wasit Samuel Barrott menunjuk titik putih.

Iraola Soroti Penundaan Tiga Menit

Iraola tidak secara langsung mempermasalahkan penalti tersebut. Menurutnya, kontak antara Alisson dan Williams memang sudah terjadi dan keputusan wasit bukan persoalan utama.

Melansir BBC Sport, yang membuatnya marah adalah penundaan sebelum pergantian pemain dilakukan.

"Dengan adanya penalti, situasi sudah berakhir ketika kontak terjadi. Dan itu bukan kontak yang agresif," kata Iraola kepada BBC Match of the Day.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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