Prediksi Parma vs Cremonese di 32 Besar Coppa Italia 2026/2027: I Gialloblu Dijagokan Menang

Skuad Parma akan menghadapi laga coppa Italia. (instagram @parmacalcio1913)

JawaPos.com - Parma akan menghadapi Cremonese di babak 32 besar Coppa Italia 2026/2027, dengan I Gialloblu, julukan Parma, dijagokan menang dalam laga tersebut.

Parma akan menjamu Cremonese di Stadio Ennio Tardini, Parma, Selasa (1/9) pukul 23.00 WIB.

Kedua kesebelasan wajib meraih kemenangan guna mengamankan tiket babak 16 besar Coppa Italia 2026/2027.

Masalahnya, kedua tim datang dengan catatan minor.

Baik Parma maupun Cremonese sama-sama belum meraih satupun poin di liga masing-masing.

Kedua tim juga sama-sama belum mencetak gol di dua laga awal kompetisi musim ini.

Baca Juga:Persib Bandung tanpa Tiga Pemain saat Melawan Manila Digger

Parma menelan dua kekalahan beruntun dari Cagliari dan Juventus dengan total kebobolan tiga gol.

Sementara Cremonese menelan kakalahan berturut-turut dari Empoli dan Modena dengan kebobolan empat gol.

Berstatus tim yang berada satu kasta lebih tinggi, skuad I Gialloblu -julukan Parma- memang lebih diunggulkan untuk memenangi laga ini.

Namun fakta bahwa lini depan Parma masih sangat tumpul menjadikan laga ini sulit diprediksi.

Di sisi lain, Cremonese juga sedang dalam kondisi carut marut, mencatat hanya satu tembakan tepat sasaran dalam dua laga awal kasta kedua Liga Italia atau Serie B musim ini.