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Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 30 Agustus 2026 | 17.07 WIB

Prediksi Skor Cagliari vs Inter Milan di Liga Italia: La Beneamata Berpeluang Pesta Gol di Sardinia!

Lautaro Martinez menjadi salah satu pemain yang diandalkan Inter Milan saat menghadapi Cagliari di Serie A 2026/2027. (Inter Milan) - Image

Lautaro Martinez menjadi salah satu pemain yang diandalkan Inter Milan saat menghadapi Cagliari di Serie A 2026/2027. (Inter Milan)

JawaPos.com — Inter Milan berpeluang melanjutkan start sempurna di Serie A 2026/2027 saat menghadapi Cagliari di Sardinia pada Senin (31/8/2026) pukul 01.45 WIB.

La Beneamata datang dengan modal kemenangan 4-1 atas Monza, sedangkan Cagliari juga membuka kompetisi dengan kemenangan di markas Parma.

Inter Milan Punya Rekor Mentereng atas Cagliari

Inter Milan menjadi tim yang lebih diunggulkan dalam duel ini karena memiliki rekor pertemuan sangat dominan.

Nerazzurri meraih 28 poin dari 30 poin terakhir yang tersedia saat menghadapi Cagliari, sekaligus mencatat rata-rata 2,6 gol per pertandingan dalam periode tersebut.

Dominasi Inter Milan semakin terlihat ketika pertandingan berlangsung di Sardinia.

Cagliari sudah menelan enam kekalahan beruntun dari Inter Milan di kandang sendiri, bahkan tiga pertandingan terakhir berakhir tanpa satu pun gol dari Rossoblu.

Catatan tersebut menjadi modal penting bagi tim asuhan Cristian Chivu untuk memburu kemenangan tandang pertama musim ini.

Apalagi, Inter Milan datang sebagai juara bertahan setelah musim lalu meraih Scudetto ke-21 sekaligus Coppa Italia ke-10. Namun, Chivu tetap perlu memperhatikan satu catatan.

Inter Milan belum pernah memenangi pertandingan tandang pertama mereka dalam dua musim terakhir, sehingga laga di Sardinia bisa menjadi ujian awal bagi ambisi mempertahankan gelar.

Editor: Edi Yulianto
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