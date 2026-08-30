Prediksi Skor Lazio vs Genoa di Liga Italia: Il Grifone Bisa Paksa Tuan Rumah Berbagi Poin!

Lazio berpeluang ditahan Genoa pada pekan kedua Liga Italia di Stadio Olimpico. (Genoa)
JawaPos.com — Lazio menjamu Genoa pada pekan kedua Liga Italia di Stadio Olimpico, Senin (31/8/2026) pukul 01.45 WIB, setelah kedua tim meraih hasil berbeda pada laga pembuka.
Lazio datang dengan modal kemenangan 1-0 atas Bologna, sedangkan Genoa tumbang 0-2 dari Napoli, tetapi Il Grifone punya peluang mencuri poin.
Lazio memulai era Gennaro Gattuso di Serie A dengan kemenangan penting setelah sebelumnya mengalami kekecewaan besar di Coppa Italia.
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Kekalahan kandang dari Mantova membuat tekanan langsung mengarah kepada Gattuso, tetapi respons Lazio di markas Bologna mampu meredam kritik.
Davide Frattesi menjadi pembeda lewat gol pada debutnya di kompetisi liga bersama Lazio.
Gol tersebut sekaligus membantu Biancocelesti mengamankan tiga poin setelah mampu mempertahankan keunggulan selama sekitar 30 menit terakhir pertandingan.
Hasil tersebut menjadi awal positif bagi Lazio yang ingin memperbaiki posisi setelah hanya finis di peringkat kesembilan Serie A musim lalu.
Performa kandang menjadi pekerjaan rumah terbesar karena mereka hanya mencatatkan delapan kemenangan dalam 19 pertandingan kandang sepanjang musim lalu.
Situasi di Stadio Olimpico juga cukup unik karena aksi boikot suporter membuat stadion berpotensi kembali sepi.
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Jawa Pos
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