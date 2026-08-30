Prediksi Skor Lecce vs Roma di Liga Italia: Misi I Giallorossi Curi 3 Poin di Stadio Via del Mare!

JawaPos.com — AS Roma diprediksi mampu mengalahkan Lecce dengan skor 2-0 dalam lanjutan Liga Italia 2026/2027 di Stadio Via del Mare, Senin (31/8/2026) pukul 23.30 WIB.

I Giallorossi datang dengan modal kemenangan telak 4-0 atas Fiorentina, sementara Lecce juga membuka musim dengan kemenangan 2-0 atas Venezia.

Roma Punya Modal Kuat Roma mengawali Liga Italia 2026/2027 dengan penampilan meyakinkan setelah menghancurkan Fiorentina 4-0 di Stadio Olimpico pada pekan pertama.

Donyell Malen menjadi bintang utama lewat hat-trick, sementara seluruh golnya lahir berkat assist Paulo Dybala.

Kemenangan tersebut melanjutkan tren positif Roma setelah klub ibu kota Italia itu mengakhiri musim lalu di posisi ketiga.

Gian Piero Gasperini juga mendapatkan suntikan kepercayaan diri setelah sejumlah penampilan Roma pada pramusim belum sepenuhnya meyakinkan.

Malen dan Dybala berpotensi kembali menjadi duet utama di lini depan saat menghadapi Lecce. Keduanya akan mendapat persaingan dari Santiago Castro yang menjadi salah satu rekrutan anyar Roma pada musim panas.

Roma juga memiliki catatan pertemuan yang sangat positif melawan Lecce.