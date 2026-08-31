Prediksi Skor Aston Villa vs Arsenal di Liga Inggris 2026/2027: Saatnya Curi Poin di Villa Park!

JawaPos.com - Aston Villa akan menantang Arsenal pada pekan kedua Liga inggris 2026/2027 di Villa Park, Birmingham, Selasa (1/9) pukul 02.00 WIB. The Gunners -julukan Arsenal- diprediksi akan mencuri poin dalam laga tersebut.

Pertandingan ini menjadi ujian sesungguhnya buat Arsenal. Pasalnya, tim yang dihadapi mereka sebelumnya adalah Coventry City yang merupakan tim promosi.

Meski menang meyakinkan dengan skor telak 3-0, laga itu belum layak untuk dijadikan patokan sebab kedua tim terpaut level kualitas cukup jauh. Oleh sebab itu, partai tandang menghadapi Aston Villa akan menjadi ujian ideal bagi Kai Havertz dan kolega.

Terlebih, Aston Villa tengah dalam motivasi tinggi untuk segera bangkit pasca kekalahan memalukan 0-4 dari Brighton Hove Albion di laga sebelumnya. Fakta bahwa Arsenal kerap kesulitan jika bertandang ke Birmingham juga turut menjadi faktor.

Pada lawatan terakhir ke Villa Park musim lalu, tim besutan Unai Emery harus takluk dengan skor 1-2. Dalam segi rekor pertemuan, kedua tim juga terbilang sama kuat.

Dalam lima perjumpaan terakhir, masing-masing tim menang sebanyak dua kali, dan sisanya berakhir imbang. Kabar baiknya, Arsenal bisa memanfaatkan tim Aston Villa yang belum sepenuhnya terbentuk setelah ditinggal sejumlah bintang andalan.

Di musim panas ini, Aston Villa harus merelakan Emiliano Martinez dan Morgan Rogers yang menyeberang ke Chelsea, Youri Tielemans yang hengkang ke Manchester United, Ollie Watkins ke Al-Hilal, dan Lucas Digne yang pulang ke Paris Saint Germain (PSG). Selain itu, Arsenal juga berhasil membajak bek tuan rumah, Ezri Konsa.

Merespons eksodus para pemainnya, Aston Villa sebetulnya bergerak cepat di pasar transfer, seperti merekrut Joao Gomes dari Wolverhampton Wanderers. Namun naas, yang bersangkutan malah mendapat kartu merah saat mereka dihajar Brighton.

Arsenal juga menatap laga dengan skuad lebih siap, hanya Jurrien Timber dan Walliam Saliba yang harus menepi karena cedera. Gelandang anyar Arsenal, Bruno Guimaraes diperkirakan akan kembali setelah sempat mengalami masalah pada pangkal pahanya.