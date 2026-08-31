Liverpool Imbang Lagi! Ditahan Nottingham Forest, Andoni Iraola Soroti Papan Pergantian

Skuad Liverpool saat ditahan imbang Nottingham Forest. (Dok. Instagram/@liverpoolfc)
JawaPos.com – Liverpool FC (LFC) belum meraih kemenangan di Premier League musim ini. Setelah ditahan imbang 2-2 Newcastle United pada matchweek pembuka (23/8), LFC mendapatkan skor sama pada matchweek kedua kontra Nottingham Forest di Anfield, Sabtu (29/8) malam.
Tactician LFC Andoni Iraola memiliki kambing hitam di balik kegagalan menang di kandang tersebut. Yaitu terkait lamanya proses pergantian pemain LFC yang terjadi pada menit ke-70. Ofisial keempat Tim Robinson kesulitan menampilkan nomor pemain karena papan pergantian elektronik mengalami masalah.
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Forest memanfaatkan momen itu untuk melakukan lemparan ke dalam dengan cepat. Beberapa saat kemudian, kiper LFC Alisson Becker menjatuhkan wingback kiri Neco Williams di kotak penalti. Eksekusi penalti gelandang serang Morgan Gibbs-White akhirnya membuat tim tamu berbalik unggul 2-1. Tuan rumah menyamakan kedudukan via gol debut winger baru Victor Munoz (82’).
”Saya tidak bisa menjelaskan karena memang tidak punya penjelasan. Seorang fourth official profesional tidak perlu membutuhkan waktu tiga menit (untuk pergantian pemain),” keluh Iraola kepada TNT Sports. Sementara Alisson menunjukkan kekecewaan dengan menendang papan pergantian tersebut sampai retak saat berjalan menuju lorong ruang ganti di akhir laga.
Sementara itu, mantan wasit Premier League Graham Scott menilai persoalan tersebut tidak sepenuhnya menjadi kesalahan fourth official. Menurutnya, papan yang digunakan saat ini memang kurang praktis karena setiap nomor pemain harus dimasukkan secara manual.
Scott pun menilai Premier League tidak lagi membutuhkan papan tersebut. Di kompetisi UEFA, klub memasukkan sendiri nomor pemain sehingga mempercepat proses pergantian. Premier League pun sebenarnya pernah menerapkan sistem serupa saat pandemi Covid-19.
”Saya setuju dengan seseorang di X bahwa kita tidak lagi membutuhkannya,” tulis Scott di The Athletic. “Jika memang perlu, serahkan saja tugas itu kepada pihak klub atau abaikan saja. Sebagai gantinya, umumkan perubahan tersebut melalui papan iklan di pinggir lapangan,” imbuhnya.
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Jawa Pos
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