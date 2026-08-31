Mikel Arteta Hadapi Unai Emery di Saat Tepat! Arsenal Start Menang, Aston Villa Malah Kalah Telak

Unai Emery (kanan) saat bersama Ollie Watkins di Aston Villa. (istimewa)
JawaPos.com – Unai Emery (Aston Villa) dan Mikel Arteta (Arsenal) akan kembali berhadapan untuk kedelapan kalinya di Premier League dini hari nanti. Dalam tujuh pertemuan sebelumnya di kompetisi kasta tertinggi Inggris tersebut, dua pelatih asal Basque, Spanyol, itu berbagi tiga kemenangan dan sekali seri.
Tetapi, pertemuan di Villa Park, Birmingham, dini hari nanti (siaran langsung Vidio pukul 02.00 WIB) hadir dalam situasi yang tidak berimbang. Arteta sukses membawa Arsenal mengawali musim dengan kemenangan 3-0 atas tim promosi Coventry City pekan lalu (22/8). Sebaliknya, Emery harus melihat The Villans –sebutan Aston Villa– dihajar Brighton & Hove Albion 0-4 pada matchweek pembuka (23/8).
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Namun, Arteta percaya kompatriotnya itu bisa mengatasi situasi sulit. ”Unai salah seorang pelatih berpengalaman di liga ini dan salah satu yang paling sukses, tanpa diragukan lagi. Ini baru satu pertandingan. Saya yakin dia akan membalikkan keadaan,” kata Arteta dikutip dari laman resmi klub.
Penyebab start buruk Aston Villa tak bisa dimungkiri karena kondisi skuad. The Villans kehilangan enam pemain starter saat menjuarai Liga Europa tiga bulan lalu. Mereka adalah striker Ollie Watkins (Al-Hilal SFC), kiper Emiliano Martinez dan gelandang serang Morgan Rogers (Chelsea), bek kiri Lucas Digne (Paris Saint-Germain), gelandang Youri Tielemans (Manchester United), dan bek tengah Ezri Konsa yang kini membela Arsenal.
Perubahan itu membuat Emery harus membangun kembali timnya. ”Saya ingin mempertahankan beberapa pemain yang membantu kami sukses (musim lalu). Tetapi, saya harus menerima situasi ini karena saya punya pengalaman sebelumnya dalam situasi yang sama. Kami membutuhkan waktu,” kata Emery dikutip dari laman resmi klub.
The Villans telah bergerak mendatangkan pemain baru. Namun, sejauh ini, klub yang didukung pewaris takhta Kerajaan Inggris sekaligus Presiden FA Pangeran William itu baru merekrut gelandang Leon Goretzka (eks Bayern Munchen) dan penyerang Nicolas Jackson dari Chelsea. Keduanya berpeluang melakoni debut melawan Arsenal.
Di sisi lain, Konsa juga berpeluang menjalani debut bersama Arsenal dengan menghadapi mantan klubnya. Bek tengah timnas Inggris di Piala Dunia 2026 tersebut disebut Arteta dalam kebugaran yang bagus.
”Kalau saya melihat sesuatu yang berbeda dari dirinya, mungkin saya akan mempertanyakannya. Namun, dari cara saya melihat Ezri sejak hari pertama, saya tidak punya kekhawatiran,” kata Arteta dikutip dari Football London.
Laga di kandang Aston Villa bisa menjadi tolok ukur seberapa konsisten Arsenal. Sebab, Villa Park menjadi tempat yang membuat The Gunners beberapa kali kesulitan di sana. Saat kali terakhir bertemu pada 6 Desember tahun lalu, Arsenal kalah tipis 1-2.
”Kekalahan musim lalu di Villa Park masih membekas di pikiran kami. Kalah lewat tendangan terakhir (gol Emiliano Buendia pada menit ke-90+5, Red) sungguh menyakitkan. Namun, sepak bola memberi Anda kesempatan. Kami akan kembali ke sana pekan ini untuk menang,” beber gelandang Arsenal Declan Rice kepada Evening Standard.
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