Prediksi Aston Villa vs Arsenal: Upaya The Villans Hentikan Langkah Arsenal di Premier League

JawaPos.com - Aston Villa akan menjamu Arsenal pada pekan kedua Premier League 2026/2027di Villa Park, Selasa (1/9) pukul 02.00 WIB.

Duel ini mempertemukan dua tim dengan kondisi yang cukup berbeda.

Arsenal datang ke markas Villa dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengawali musim dengan hasil positif, sementara Aston Villa masih berusaha menemukan momentum setelah melewati periode sulit.

Arsenal membuka perjalanan mereka di Premier League musim ini dengan kemenangan meyakinkan 3-0 atas Coventry City.

Hasil tersebut melanjutkan tren positif yang sebelumnya mereka dapatkan ketika mengalahkan Manchester City pada ajang Community Shield.

Rentetan hasil itu membuat tim asuhan Mikel Arteta punya modal bagus sebelum menghadapi Villa.

Selain hasil pertandingan, performa Arsenal juga menunjukkan bahwa mereka sudah mulai menemukan kestabilan permainan sejak awal musim.

The Gunners tentu ingin mempertahankan momentum tersebut.