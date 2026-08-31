Prediksi Skor Persib Bandung vs Manila Digger di ACL Two 2026/2027: Pangeran Biru Diunggulkan!

JawaPos.com - Persib Bandung akan menjalani laga krusial melawan Manila Digger dalam play-off AFC Champions League (ACL) Two 2026/2027. Pangeran Biru -julukan Persib Bandung- diunggulkan menang dalam laga tersebut.

Persib Bandung dijadwalkan menjamu Manila Digger di Stadion Si Jalak Harupata, Senin (31/8) pukul 19.00 WIB. Laga ini menjadi partai hidup-mati bagi kedua tim karena memperebutkan satu tiket lolos ke putaran final ACL Two 2026/2027.

Skuad Pangeran Biru memiliki keunggulan dibanding lawan karena bermain di kandang sendiri. Hanya saja, pertandingan tersebut berstatus tanpa penonton. Pasalnya, Persib Bandung dijatuhi sanksi oleh AFC buntut kerusuhan pada laga leg kedua 16 besar ACL Two musim lalu.

Namun, absennya Bobotoh dari tribun tidak membuat kepercayaan diri Persib Bandung luntur. Pangeran Biru hanya punya satu target, yakni mengalahkan Manila Digger dan lolos ke putaran final ACL Two 2026/2027.

"Kami hanya punya satu target di pertandingan yaitu untuk menang dan lolos ke babak grup. Kami tahu apa yang ada di fase grup nanti, tapi kami akan lebih dulu, menuntaskan pekerjaan dengan di pertandingan besok," kata gelandang Persib Bandung, Marc Klok, dikutip dari laman resmi pada Senin (31/8).

Persiapan Persib Bandung bisa dikatakan sudah matang. Skuad Pangeran Biru telah menggelar pemusatan latihan (TC) di Bali serta ambil bagian dalam turnamen pramusim Piala Presiden 2026 dan Dewata Challenge Series 2026.

Persib Bandung mencatat hasil positif dari turnamen pramusim tersebut. Pangeran Biru keluar sebagai runner-up Piala Presiden 2026 dan juara Dewata Challenge Series 2026 usai mengalahkan Sabah FC dan Bali United.

Meski demikian, Persib Bandung dipastikan tidak akan diperkuat tiga pilar andalannya yakni Luciano Guaycochea, Sandy Walsh, dan Gakuto Notsuda. Ketiganya masih menjalani proses pemulihan cedera sehingga belum dapat diturunkan dalam laga tersebut.

Selain itu, Persib Bandung juga tidak akan diperkuat Uilliam Barros karena sanksi kartu merah saat menghadapi Ratchaburi FC. Situasi ini praktis membuat pelatih Igor Tolic harus memutar otak untuk meracik komposisi pemain terbaiknya dalam laga kontra Manila Digger.