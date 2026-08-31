Pantau Pemain, Carlo Ancelotti-Roberto Mancini Hadiri Laga Tottenham Hotspur vs Newcastle United

Carlo Ancelotti saat menonton pertandingan Chelsea vs Brighton di Stamford Bridge. (Dok. Instagram/@mrancelotti)
JawaPos.com - Dua pelatih asal Italia, Carlo Ancelotti dan Roberto Mancini, hadir menonton pertandingan Tottenham Hotspur versus Newcastle United kemarin (30/8). Bukan karena nostalgia semata karena pernah menangani klub Premier League (Ancelotti di Chelsea dan Mancini di Manchester City). Melainkan karena keduanya dalam tugas memantau pemain untuk timnas asuhan masing-masing.
Seperti dilansir TyC Sports, Don Carlo –julukan Ancelotti– datang untuk melihat sejumlah pemain Brasil seperti striker Richarlison, bek kiri Souza, dan winger Savio yang memperkuat Tottenham. Sayangnya, tidak satu pun dari ketiga pemain itu yang masuk skuad. Savio absen karena cedera, sedangkan Richarlison dan Souza karena pilihan strategi.
Sebaliknya, situasi lebih beruntung dialami Mancini. Pelatih yang baru diresmikan menangani timnas Italia per 28 Juli lalu itu bisa melihat langsung gelandang Tottenham Sandro Tonali yang menjadi starter. Mancini juga mendapat kesempatan memantau bek kiri Tottenham Destiny Udogie yang masuk pada babak kedua.
”Aku masih punya dua laga lagi,” kata Mancini yang juga hadir dalam laga Leeds United vs Brentford FC tadi malam (30/8) dan Aston Villa vs Arsenal dini hari nanti (1/9) kepada La Gazzetta dello Sport.
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