Manchester United Pesta Gol di Old Trafford, Hattrick Bruno Fernandes Bungkam Ipswich Town 5-2

JawaPos.com - Manchester United cetak lima gol saat menjamu Ipswich Town di Old Trafford. Sempat tertinggal lebih dulu, Iblis Merah bangkit dan mengakhiri pertandingan dengan kemenangan telak 5-2 pada Minggu (30/8). Pertandingan berlangsung seimbang pada 15 menit pertama.

Manchester United lebih banyak menguasai bola dan beberapa kali mengancam gawang Ipswich yang dikawal Kjell Scherpen. Namun, tim tamu justru mampu menciptakan peluang berbahaya melalui serangan balik. Pada menit ke-15, Julio Enciso berhasil lolos dari kawalan pemain Manchester United dan berhadapan dengan kiper Senne Lammens. Namun, peluang Enciso masih mampu digagalkan Lammens.

Manchester United kemudian mendapat peluang melalui Diogo Dalot. Menerima umpan tarik dari Bryan Mbeumo, Dalot melepaskan tembakan melengkung dengan kaki kiri yang mengarah ke pojok atas gawang. Namun, kiper Ipswich berhasil melakukan penyelamatan gemilang.

Pada menit ke-29, Abdul Fatawu berhasil melewati Luke Shaw sebelum mencapai garis akhir dan mengirimkan umpan lambung ke arah titik penalti. Leif Davis datang dari lini belakang dan menyambut umpan itu dengan sekali tembakan. Bola mengenai bagian bawah mistar sebelum masuk ke gawang Lammens.

Davis bahkan hampir menggandakan keunggulan dua menit kemudian. Kembali menerima umpan dari Fatawu di tiang jauh, Davis melepaskan tembakan dari jarak dekat. Namun, Lammens berhasil menghalau bola. Kegagalan Ipswich memanfaatkan peluang tersebut akhirnya menjadi petaka.

Manchester United terus meningkatkan tekanan hingga akhirnya mendapatkan gol penyeimbang pada menit ke-40. Marcelino Nunez kehilangan keseimbangan di lini tengah ketika berusaha menghadang Matheus Cunha. Situasi itu akhirnya membuka ruang bagi Manchester United untuk melakukan serangan.

Matheus Cunha lalu memberikan umpan terukur kepada Bruno Fernandes. Sang kapten membawa bola melebar sebelum melepaskan tembakan keras dari sudut sempit yang tidak mampu dihentikan kiper Ipswich. Gol itu membuat Manchester United mengakhiri babak pertama dengan skor imbang 1-1.

Memasuki babak kedua, Manchester United langsung meningkatkan intensitas serangan. Mbeumo dan Youri Tielemans sempat membangun kombinasi cepat di depan kotak penalti Ipswich, tetapi umpan terakhir Mbeumo gagal dimanfaatkan Matheus Cunha.

Pada menit ke-53, Manchester United kembali nyaris mencetak gol. Umpan silang Dalot disambut Marcus Rashford di tiang jauh. Rashford lalu mengirim bola ke arah Mbeumo yang tidak terkawal. Mbeumo berhasil menyentuh bola menggunakan lutut, tetapi bola justru membentur bagian bawah mistar dan memantul keluar.