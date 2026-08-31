Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Manila Digger di Play-off ACL Two 2026/2027

JawaPos.com - Persib Bandung akan menghadapi Manila Digger pada laga krusial play-off AFC Champions League (ACL) Two 2026/2027. Berikut jadwal siaran langsung pertandingan tersebut.

Pangeran Biru -julukan Persib Bandung- akan menjamu Manila Digger di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Senin (31/8). Sesuai jadwal, kick-off pertandingan tersebut akan berlangsung pukul 19.00 WIB.

Duel antara Persib Bandung melawan Manila Digger akan disiarkan secara langsung di stasion televisi nasional RCTI. Selain itu, pertandingan ini juga dapat dinikmati lewat aplikasi streaming Vision+.

Bicara persiapan, pelatih Persib Bandung, Igor Tolic mengungkapkan telah meracik strategi khusus untuk meredam Manila Digger. Ia berharap Marc Klok cs bisa menerapkan strategi dengan baik sehingga lolos ke putaran final ACL Two 2026/2027.

"Kami telah menemukan formula yang tepat dan para pemain akan mengeksekusinya besok (hari ini) untuk lolos ke babak selanjutnya," kata Tolic, dilansir dari laman resmi Persib Bandung, Senin (31/8).

Lebih lanjut, Tolic mengakui informasi mengenai kekuatan terkini lawan tidak terlalu banyak tersedia karena klub asal Filipina tersebut mengalami perubahan komposisi pemain maupun pelatih. Meski demikian, tim pelatih Persib Bandung tetap menganalisis kekuatan lawan dengan memanfaatkan rekaman pertandingan pada musim sebelumnyua.

“Kami tidak banyak melihat pertandingan Manila, hanya materi yang dipantau dari tahun lalu dan ada beberapa pemain baru serta pelatih baru. Namun, saya pikir DNA tim mereka adalah serangan balik cepat dengan pemain yang kuat dan cepat. Kami telah bersiap sebaik mungkin untuk memenangkan pertandingan," tutur Tolic.

Persib Bandung juga datang dengan modal bagus. Skuad Pangeran Biru keluar sebagai juara turnamen mini pramusim bertajuk Dewata Challenge Series 2026. Turnamen tersebut merupakan bagian dari rangkaian pemusatan latihan (TC) mereka di Bali.

Hasil tersebut tentu membuat kepercayaan diri pemain meningkat. Apalagi, Persib Bandung bermain di kandang sendiri. Meski pertandingan digelar tanpa penonton, skuad Pangeran Biru dipastikan tetap akan tampil habis-habisan demi mengamankan tiket putaran final.