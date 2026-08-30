Masih Ganas di Usia 39 Tahun! Messi Cetak 4 Gol, 2 Tendangan Bebasnya Bikin Rekor Ronaldo Terlewati

JawaPos.com - Lionel Messi kembali menjadi pusat perhatian setelah tampil gemilang bersama Inter Miami.

Penyerang asal Argentina tersebut mencetak empat gol dan satu assist ketika Inter Miami menghancurkan CF Montréal dengan skor 7-1 dalam lanjutan Major League Soccer (MLS).

Kemenangan telak itu menjadi salah satu penampilan terbaik Messi bersama Inter Miami. Tidak hanya membantu timnya meraih tiga poin, pemain berusia 39 tahun tersebut juga kembali menambah sejumlah catatan pribadi.

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Salah satu yang paling menarik adalah torehan Messi dari tendangan bebas langsung. Dua dari empat golnya ke gawang Montréal tercipta melalui eksekusi bola mati.

Tambahan tersebut membuat koleksi gol tendangan bebas langsung Messi kini mencapai 74 gol sepanjang karier profesionalnya.

Catatan tersebut membuat Messi menyamai Jair Rosa Pinto. Ia kini hanya berjarak empat gol dari Marcelinho Carioca yang masih berada di posisi teratas dalam daftar pencetak gol terbanyak melalui tendangan bebas langsung.

Keberhasilan Messi menambah catatan tersebut juga kembali menghidupkan perbandingannya dengan Cristiano Ronaldo.

Rivalitas kedua pemain memang sudah tidak berlangsung seperti ketika mereka masih menjadi bintang utama Barcelona dan Real Madrid di La Liga.