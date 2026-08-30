Kejutan Bursa Transfer Barcelona! Gabriel Jesus Segera Gabung Usai Gagal Datangkan Julián Álvarez

JawaPos.com - Barcelona membuat perubahan rencana di bursa transfer musim panas 2026. Klub asal Catalunya tersebut dikabarkan segera mendapatkan Gabriel Jesus dari Arsenal dengan nilai transfer yang relatif terjangkau.

Menurut laporan yang beredar, Barcelona telah mencapai kesepakatan dengan Arsenal untuk transfer penyerang asal Brasil tersebut. Blaugrana disebut akan membayar 10 juta euro ditambah sejumlah bonus yang bergantung pada pencapaian tertentu.

Kepindahan Gabriel Jesus ke Barcelona diperkirakan segera rampung. Sang pemain dijadwalkan tiba di Barcelona pada Senin atau Selasa untuk menjalani pemeriksaan medis sebelum diperkenalkan secara resmi.

Jika seluruh proses berjalan sesuai rencana, Gabriel Jesus kemudian akan bergabung dengan sesi latihan Barcelona di bawah arahan Hansi Flick.

Transfer tersebut cukup mengejutkan karena sebelumnya Barcelona tidak berencana mendatangkan penyerang baru jika mereka gagal merekrut Julián Álvarez.

Nama pemain Atletico Madrid itu sempat menjadi salah satu target yang diperhitungkan untuk memperkuat lini depan.

Namun, situasi di bursa transfer membuat Barcelona mengambil keputusan berbeda. Ketika peluang mendapatkan Gabriel Jesus terbuka, manajemen klub memilih memanfaatkannya.

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Barcelona menilai transfer tersebut sebagai kesempatan yang menarik, terutama karena biaya yang harus dikeluarkan tidak terlalu besar. Kesepakatan dengan Arsenal berada di angka 10 juta euro, sementara tambahan biaya dapat muncul melalui sejumlah klausul bonus.