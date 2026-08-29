Barcelona Tanggapi Pernyataan Gil Marín soal Transfer Julián Álvarez

Juliaan Alvarez / ig @juliaanalvarez
JawaPos.com - Saga transfer Julián Álvarez dan Barcelona kembali memanas. Kali ini, pihak Barcelona memberikan respons langsung terhadap pernyataan keras CEO Atlético Madrid, Miguel Ángel Gil Marín.
Sebelumnya, Gil Marín mengungkapkan kemarahannya terhadap pendekatan Barcelona kepada Álvarez. Ia bahkan mengaku "muak" dengan apa yang disebutnya sebagai "kurangnya etika dan profesionalisme" Barcelona sepanjang musim panas.
Komentar tersebut kemudian mendapat balasan dari wakil presiden olahraga Barcelona, Rafa Yuste.
Yuste Nilai Gil Marín Sudah Keterlaluan
Melansir Barca Blaugranes, Yuste mengaku terkejut mendengar pernyataan Gil Marín. Ia merasa komentar tersebut sudah melewati batas dan tidak mencerminkan rasa hormat yang seharusnya ada antara dua klub besar Spanyol.
“Yang mengejutkan saya adalah, mengingat saya mengenal Gil Marín, dia membuat pernyataan-pernyataan ini,” katanya.
“Itu tidak sopan, tidak menghormati. Saya ingin mengatakan bahwa presiden kami, departemen olahraga kami, seluruh klub, telah menjadi contoh kerja keras dan profesionalisme selama bertahun-tahun. Kata-kata ini melewati batas. Saya sama sekali tidak mengerti maksudnya.”
Yuste kemudian mendapat pertanyaan yang lebih penting: apakah Barcelona masih berusaha mendapatkan Álvarez atau sudah menyerah?
Barcelona Belum Menutup Pintu untuk Álvarez
Barcelona memang menghadapi situasi sulit. Atlético sudah berkali-kali menegaskan bahwa mereka tidak berniat menjual penyerang Argentina tersebut ke klub Catalan pada musim panas ini.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin!
Prediksi Skor Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol 2026/2027: Sengit, Berakhir Imbang?
Desta Resmi Hengkang dari Vindes, Perusahaan Berjalan Bersama Vincent Rompies
Prediksi Skor Deportivo Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol: Babazorros Bisa Buat Kejutan
Prediksi Skor Celta Vigo vs Osasuna di Liga Spanyol 2026/2027: Los Celestes Bakal Raih 3 Poin!
Kronologi Kericuhan di Pejompongan yang Tewaskan Lansia dan Bikin Pelajar Babak Belur
Prediksi Skor Fulham vs AFC Wimbledon di EFL Cup 2026/2027: Misi Bangkit The Cottagers
Tak Terbukti Terima Uang dan Perkaya Diri Sendiri, Eks Kabaranahan Kemhan Tetap Dihukum 2,5 Tahun
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor CSKA Sofia vs OFI Crete di Kualifikasi Liga Europa 2026/2027: Kans Lolos O Ómilos!