Barcelona Tanggapi Pernyataan Gil Marín soal Transfer Julián Álvarez

JawaPos.com - Saga transfer Julián Álvarez dan Barcelona kembali memanas. Kali ini, pihak Barcelona memberikan respons langsung terhadap pernyataan keras CEO Atlético Madrid, Miguel Ángel Gil Marín.

Sebelumnya, Gil Marín mengungkapkan kemarahannya terhadap pendekatan Barcelona kepada Álvarez. Ia bahkan mengaku "muak" dengan apa yang disebutnya sebagai "kurangnya etika dan profesionalisme" Barcelona sepanjang musim panas.

Komentar tersebut kemudian mendapat balasan dari wakil presiden olahraga Barcelona, Rafa Yuste.

Baca Juga:Enzo Maresca Puji Rayan Cherki Usai Man City Menang Telak atas Crystal Palace

Yuste Nilai Gil Marín Sudah Keterlaluan

Melansir Barca Blaugranes, Yuste mengaku terkejut mendengar pernyataan Gil Marín. Ia merasa komentar tersebut sudah melewati batas dan tidak mencerminkan rasa hormat yang seharusnya ada antara dua klub besar Spanyol.

“Yang mengejutkan saya adalah, mengingat saya mengenal Gil Marín, dia membuat pernyataan-pernyataan ini,” katanya.

“Itu tidak sopan, tidak menghormati. Saya ingin mengatakan bahwa presiden kami, departemen olahraga kami, seluruh klub, telah menjadi contoh kerja keras dan profesionalisme selama bertahun-tahun. Kata-kata ini melewati batas. Saya sama sekali tidak mengerti maksudnya.”

Yuste kemudian mendapat pertanyaan yang lebih penting: apakah Barcelona masih berusaha mendapatkan Álvarez atau sudah menyerah?

Barcelona Belum Menutup Pintu untuk Álvarez