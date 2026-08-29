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M Shofyan Dwi Kurniawan
Minggu, 30 Agustus 2026 | 02.21 WIB

Simeone Berpihak pada Atlético Madrid Terkait Kasus Julián Álvarez

Simeone / ig @simeone - Image

Simeone / ig @simeone

JawaPos.com - Babak baru dalam “kasus Julián Álvarez” kembali bergulir. Setelah terjadi pertukaran pendapat secara terbuka antara CEO Atlético Madrid Miguel Ángel Gil Marín dan wakil presiden Barcelona Rafa Yuste, perhatian kini beralih kepada Diego Simeone. 

Pelatih Los Colchoneros tersebut kembali memberikan pandangannya mengenai saga transfer yang melibatkan Álvarez, Barcelona, dan Atlético.

Simeone berbicara kepada media menjelang pertandingan Atlético melawan Sevilla. Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan bahwa klub sudah memiliki sikap yang jelas terkait masa depan penyerang asal Argentina itu.

Álvarez Kembali Absen

Melansir SPORT, Simeone mengonfirmasi bahwa Álvarez tidak akan tersedia saat Atlético menghadapi Sevilla.

Striker Argentina itu sebelumnya tidak mengikuti tiga sesi latihan terakhir. Kondisi tersebut membuatnya harus melewatkan pertandingan, meski Simeone masih berharap situasi yang terjadi bisa diperbaiki.

“Saya mengerti bahwa semua pertanyaan akan tertuju pada apa yang terjadi dengan Julian. Klub sangat tegas dan jelas dalam penjelasannya,” jelas Simeone.

Pelatih asal Argentina tersebut juga menegaskan bahwa dirinya masih memiliki keinginan yang sama: membantu Álvarez kembali merasa penting di dalam tim.

“Saya tetap pada posisi yang sama: menunggu, dari perspektif olahraga, untuk dapat membantunya dan agar dia tetap menjadi pemain sepak bola yang sangat penting bagi kami. Dia jelas tidak akan tersedia besok,” tambahnya.

Simeone tampaknya tidak ingin memperkeruh situasi. Alih-alih membahas rumor transfer lebih jauh, ia memilih menegaskan bahwa Álvarez masih menjadi bagian penting dari rencananya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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