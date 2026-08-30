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Andre Rizal Hanafi
Minggu, 30 Agustus 2026 | 21.28 WIB

Prediksi Barcelona vs Rayo Vallecano: Barcelona Favorit, Rayo Punya Rekor yang Merepotkan

Gol Raphinha dan Fermin Lopez bawa Barcelona tumbangkan Athletic Bilbao. (@fcbarcelona/Instagram) - Image

Gol Raphinha dan Fermin Lopez bawa Barcelona tumbangkan Athletic Bilbao. (@fcbarcelona/Instagram)

JawaPos.com - Barcelona akan kembali menjalani pertandingan La Liga 2026/2027 dengan target mempertahankan posisi di papan atas menghadapi tantangan dari Rayo Vallecano dalam jornada ketiga.

Pertandingan Barcelona vs Rayo Vallecano dijadwalkan berlangsung di Camp Nou, Selasa (1/9) dini hari WIB, dengan Kick-off pertandingan dimulai pukul 02.30 WIB dan bisa disaksikan melalui layanan streaming Vidio.

Barcelona datang dengan modal yang cukup meyakinkan.

Sang juara bertahan berhasil meraih dua kemenangan dalam dua pertandingan pertama La Liga musim ini.

Mereka mengawali kompetisi dengan mengalahkan Athletic Bilbao sebelum tampil lebih meyakinkan saat menghantam Elche dengan skor telak 5-0.

Hasil tersebut membuat Barcelona berada di posisi teratas klasemen sementara setelah dua jornada.

Persaingan di papan atas masih sangat ketat, karena itu, kemenangan atas Rayo Vallecano menjadi penting bagi Lamine Yamal dan kawan-kawan untuk menjaga posisi mereka.

Performa Barcelona dalam dua pertandingan terakhir juga menunjukkan bahwa lini serang mereka mulai menemukan ritme.

Kemenangan besar atas Elche menjadi bukti betapa berbahayanya permainan Barcelona ketika mampu menguasai pertandingan sejak awal.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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