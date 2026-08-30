Prediksi Barcelona vs Rayo Vallecano: Hansi Flick Mengincar Kemenangan Ketiga di La Liga

JawaPos.com - Barcelona mengawali musim 2026/27 dengan nyaris sempurna. Dua pertandingan, dua kemenangan, tujuh gol, dan belum sekalipun kebobolan menjadi modal kuat bagi tim asuhan Hansi Flick menjelang duel melawan Rayo Vallecano.

Blaugrana membuka musim dengan kemenangan telak 5-0 atas Elche sebelum menundukkan Athletic Club 2-0. Meski jumlah gol menurun pada pertandingan kedua, penampilan Barcelona tetap menunjukkan dominasi yang menjadi ciri khas permainan mereka.

Kini, Rayo menjadi tantangan berikutnya di kandang sendiri.

Rayo Belum Menang

Rayo Vallecano justru masih mencari kemenangan pertama musim ini. Mereka baru mengumpulkan satu poin dari dua pertandingan dan menempati posisi ke-13 klasemen.

Setelah kalah 1-2 dari Sevilla, Rayo bermain imbang 1-1 melawan Alavés. Mereka sempat unggul lebih dulu, tetapi gol Mariano Díaz pada menit ke-84 menggagalkan kemenangan yang sudah berada di depan mata.

Menghadapi Barcelona tentu menjadi ujian dengan tingkat kesulitan yang jauh berbeda. Rayo harus mampu bertahan lebih disiplin sekaligus memanfaatkan peluang sekecil apa pun ketika mendapatkan kesempatan melakukan serangan balik.