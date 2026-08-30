Prediksi Chelsea vs Brighton: Ujian Berat Xabi Alonso di Stamford Bridge

JawaPos.com - Pekan kedua Premier League 2026/27 menghadirkan ujian yang cukup berat bagi Xabi Alonso. Setelah mengawali era barunya di Chelsea dengan kemenangan 3-2 atas Fulham, sang pelatih kini harus menghadapi Brighton & Hove Albion di Stamford Bridge.

Chelsea memang menunjukkan sejumlah tanda positif dalam kemenangan atas Fulham. Para pemain mulai terlihat memahami metode Alonso, khususnya ketika menyerang di sepertiga akhir lapangan.

Namun, lini belakang masih menyisakan tanda tanya. Performa Robert Sánchez yang kurang meyakinkan bahkan membuat Chelsea bergerak cepat untuk mendatangkan Emiliano Martínez dari Aston Villa.

Sebelum pertandingan ini, Chelsea juga berhasil mengalahkan Luton Town 2-0 di Piala Liga dan memastikan tempat di putaran ketiga.

Brighton Datang dengan Kepercayaan Diri Tinggi

Brighton justru memiliki modal yang lebih mengesankan. The Seagulls mengawali musim dengan menghancurkan Aston Villa 4-0. Hasil tersebut membuat mereka langsung memuncaki klasemen Premier League.

Kemenangan itu kemudian dilanjutkan dengan hasil identik 4-0 atas Tromsø di babak play-off kualifikasi Liga Europa.