Prediksi Manchester United vs Ipswich: Momentum Lima Kemenangan Jadi Senjata The Tractor Boys!

JawaPos.com - Manchester United akan menghadapi Ipswich Town pada pekan kedua Premier League 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Old Trafford, Minggu (30/8/2026) pukul 22.30 WIB.

Laga tersebut menjadi kesempatan penting bagi Manchester United untuk meraih kemenangan pertama di Premier League musim ini. Setan Merah mengawali kompetisi dengan hasil mengecewakan setelah kalah 0-2 dari Hull City pada pekan pertama.

Kekalahan tersebut tentu bukan hasil yang diharapkan oleh tim asuhan Michael Carrick. Apalagi Manchester United harus menghadapi tim promosi dalam dua pertandingan awal Premier League.

Setelah Hull City, kini Ipswich Town datang sebagai lawan berikutnya. Meski sama-sama berstatus tim promosi, Ipswich menunjukkan performa yang jauh lebih meyakinkan pada awal musim.

Ipswich berhasil mengalahkan Sunderland dengan skor 2-1 pada pertandingan pembuka Premier League. Hasil positif itu kemudian dilanjutkan dengan kemenangan 3-1 atas Leicester City pada ajang Carabao Cup di pertengahan pekan.

Rangkaian tersebut membuat Ipswich datang ke Old Trafford dengan modal lima kemenangan beruntun. Kepercayaan diri para pemain Gary O'Neil pun sedang berada dalam kondisi bagus.

Situasi ini membuat Manchester United tidak boleh menganggap pertandingan sebagai laga mudah. Secara kualitas dan sejarah, Setan Merah memang lebih diunggulkan.

Namun performa kedua tim dalam beberapa pertandingan terakhir justru menunjukkan adanya perbedaan momentum.