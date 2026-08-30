Prediksi Skor Celta Vigo vs Athletic Bilbao: Masih Tumpul, Los Leones Terancam Gagal Menang Lagi

Celta Vigo dan Athletic Bilbao sama-sama memburu kemenangan perdana Liga Spanyol di Estadio de Balaidos. (Athletic Bilbao)
JawaPos.com — Celta Vigo dan Athletic Bilbao sama-sama memburu kemenangan perdana di Liga Spanyol 2026/2027 saat bertemu di Estadio de Balaidos, Senin (31/8/2026) pukul 02.30 WIB.
Celta baru mengoleksi 1 poin dari dua laga, sedangkan Athletic Bilbao menelan dua kekalahan beruntun, sehingga duel ini menjadi kesempatan penting untuk memperbaiki posisi sekaligus mengakhiri tren buruk.
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Celta Vigo datang dengan modal 1 poin dari dua pertandingan setelah bermain imbang tanpa gol melawan Valencia dan kalah 1-2 dari Osasuna. Kekalahan kandang tersebut terasa semakin menyakitkan karena Celta Vigo sempat unggul lebih dulu pada menit ke-14.
Masalah muncul setelah Marcos Alonso mendapat kartu merah pada menit ke-51 setelah wasit meninjau insiden melalui VAR. Bermain dengan 10 pemain membuat momentum pertandingan berubah, hingga Kike Barja menyamakan skor pada menit ke-54 sebelum Ante Budimir mencetak gol kemenangan lewat penalti pada menit ke-64.
Hasil itu membuat Celta Vigo belum mampu meraih kemenangan pada awal musim, padahal mereka punya target tinggi setelah finis di posisi keenam musim lalu. Claudio Giraldez tentu tak ingin kehilangan poin lagi karena kekalahan kedua di kandang dapat membuat tekanan meningkat sejak awal kompetisi.
Celta Vigo juga harus bermain tanpa Marcos Alonso yang menjalani hukuman larangan tampil satu pertandingan. Borjan Iglesias masih menepi akibat cedera otot, sementara lini depan kemungkinan kembali mengandalkan trio Aspas, Duran, dan Swedberg.
Athletic Bilbao memiliki start yang lebih buruk karena belum mengumpulkan satu poin pun dari dua pertandingan pertama. Los Leones kalah 1-3 dari Sevilla pada laga pembuka sebelum kembali tumbang 0-2 ketika menghadapi Barcelona.
Kekalahan dari Sevilla sudah menyulitkan Athletic Bilbao sejak awal setelah Yuri Berchiche menerima kartu merah pada menit ke-11. Situasi semakin mengecewakan ketika menghadapi Barcelona karena Athletic Bilbao bahkan tidak mampu mencatatkan satu pun tembakan tepat sasaran sepanjang 90 menit.
Rangkaian hasil tersebut menjadi pekerjaan besar bagi Edin Terzic yang baru memulai era kepelatihannya bersama Athletic Bilbao. Setelah klub hanya finis di posisi ke-12 musim lalu dan gagal mendapatkan tiket kompetisi Eropa, kemenangan pertama menjadi kebutuhan mendesak untuk mengangkat kepercayaan diri tim.
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Masalah lain datang dari sektor pemain karena Benat Prados masih absen akibat cedera paha dan Daniel Vivian melanjutkan pemulihan dari masalah pangkal paha. Unai Eguiluz juga belum tersedia setelah mengalami cedera ligamen cruciate pada Mei, sedangkan Andoni Gorosabel masih diragukan tampil karena masalah fisik.
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