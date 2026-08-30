Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Valencia di Liga Spanyol: Los Che Siap Jungkalkan Tuan Rumah!

JawaPos.com — Deportivo La Coruna dan Valencia sama-sama memburu kemenangan perdana di LaLiga saat bertemu di Estadio Abanca-Riazor, Senin (31/8/2026) pukul 03.00 WIB.

Deportivo La Coruna mengawali musim dengan dua hasil imbang, sedangkan Valencia baru mengoleksi satu poin dari dua laga sehingga duel ini menjadi kesempatan penting bagi kedua tim memperbaiki posisi di klasemen.

Bisakah Deportivo La Coruna mempertahankan rekor tak terkalahkan? Deportivo La Coruna memang belum menang, tetapi dua hasil imbang dalam dua pertandingan awal menunjukkan tim promosi tersebut mampu bersaing di level tertinggi.

Antonio Hidalgo tentu perlu membenahi satu persoalan utama, yakni kemampuan tim mempertahankan keunggulan setelah berhasil mencetak gol lebih dulu.

Pada laga pembuka melawan Elche, Deportivo La Coruna unggul melalui Pierre-Emerick Aubameyang pada menit ke-21. Namun, keunggulan tersebut lenyap pada menit ke-76 setelah Marc Aguado mencetak gol penyama kedudukan sehingga pertandingan berakhir 1-1.

Situasi serupa kembali terjadi ketika Deportivo La Coruna menghadapi sesama tim promosi, Malaga. Aubameyang kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-21, tetapi Chupete membalas hanya 13 menit kemudian untuk mengamankan hasil imbang 1-1.

Dua hasil tersebut membuat Deportivo La Coruna berada di posisi ke-11 klasemen sementara dengan dua poin. Meski demikian, kontribusi Aubameyang menjadi sinyal positif bagi tim yang baru kembali ke kasta tertinggi setelah delapan tahun absen.

Mengapa Valencia lebih diunggulkan? Valencia juga belum meraih kemenangan, tetapi pengalaman dan kedalaman skuad membuat Los Che tetap layak dijagokan dalam pertandingan ini. Carlos Corberan membutuhkan respons cepat setelah timnya hanya bermain imbang tanpa gol melawan Celta Vigo sebelum kalah dari Real Betis pada pertandingan kedua.

Hasil tersebut membuat Valencia baru mengumpulkan satu poin dari dua pertandingan. Laga melawan Deportivo La Coruna sekaligus menjadi pertandingan tandang pertama mereka musim ini, sebuah ujian penting bagi tim yang musim lalu hanya mengoleksi 19 poin dari pertandingan di luar kandang.