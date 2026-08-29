Prediksi Skor Cagliari vs Inter Milan: Unggul Skuad dan Performa, Nerazzurri Difavoritkan Menang

JawaPos.com - Inter Milan akan menjalani pertandingan tandang pertamanya di Serie A 2026/2027 saat menghadapi Cagliari di Stadio Unipol Domus, Sardinia, Senin (31/8/2026) dini hari WIB.

Laga pekan kedua ini menjadi kesempatan bagi Nerazzurri untuk melanjutkan start positif setelah meraih kemenangan meyakinkan pada pertandingan pembuka.

Sebagai juara bertahan Serie A, Inter tentu datang dengan target membawa pulang tiga poin.

Tim asuhan Cristian Chivu mengawali musim dengan kemenangan 4-1 atas Monza pada pekan pertama. Hasil tersebut menjadi modal penting bagi Inter sebelum menghadapi Cagliari yang juga sedang berada dalam tren bagus.

Inter memang belum menjalani pertandingan kompetitif sebanyak Cagliari pada awal musim ini. Namun, performa mereka sepanjang pramusim menunjukkan bahwa skuad Nerazzurri cukup siap menghadapi musim baru.

Sebelum mengalahkan Monza, Inter meraih sejumlah hasil positif dalam pertandingan uji coba. Mereka menang 1-0 atas Real Betis, mengalahkan Juventus 2-1, bermain imbang 1-1 melawan AC Milan, serta menundukkan Manchester City melalui adu penalti setelah bermain 1-1.

Catatan tersebut memperlihatkan bahwa Inter tidak hanya memiliki kualitas individu, tetapi juga mulai menemukan keseimbangan permainan di bawah Chivu. Kemenangan atas Monza semakin memperkuat kesan bahwa Inter siap mempertahankan dominasi mereka di kompetisi domestik.

Namun, perjalanan ke Sardinia tidak bisa dianggap sebagai pertandingan yang mudah. Cagliari juga memulai musim dengan hasil yang menjanjikan. Tim asuhan Fabio Pisacane berhasil mengalahkan Parma dengan skor 1-0 pada pekan pertama Serie A.