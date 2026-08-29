Hasil AC Milan vs Venezia: Gol Perdana Goncalo Ramos Bawa Rossoneri Menang 2-0 di San Siro

JawaPos.com - AC Milan kalahkan Venezia 2-0 pada pekan kedua La Liga 2026/2027 di San Siro, Sabtu (29/8). Dalam laga kandang pertamanya itu, AC Milan langsung mengambil inisiatif serangan. Goncalo Ramos mendapat peluang pertama ketika pertandingan baru berjalan sekitar 50 detik, tetapi tembakannya masih melebar. Alphadjo Cisse juga gagal mengarahkan bola ke sasaran pada menit kelima.

Pada menit ke-12, Ramos kembali mendapat kesempatan setelah menerima umpan Samuel Chukwueze di belakang lini pertahanan Venezia. Namun, kiper Filip Stankovic sigap keluar dari sarangnya untuk menggagalkan peluang itu. Venezia ikut mengancam setelah Akor Adams memaksa Mike Maignan bekerja pada menit ke-19, tetapi kiper AC Milan itu mampu mengamankan bola.

Ramos kembali mencoba peruntungannya lewat tembakan kaki kiri dari luar kotak penalti pada menit ke-22, tetapi belum membahayakan gawang lawan. Venezia nyaris mencetak gol pada menit ke-24. John Yeboah melakukan tembakan dari jarak dekat, tetapi masih gagal membuahkan gol. Aksi saling serang masih berlanjut hingga babak pertama berakhir. Namun, skor masih bertahan 0-0 hingga jeda.

Venezia langsung memberikan ancaman setelah babak kedua dimulai. Antoine Hainaut melepaskan tembakan kaki kanan yang melintas tipis di sisi kanan gawang Maignan. AC Milan lalu merespons pada menit ke-55. Yunus Musah melepaskan tembakan kaki kanan setelah situasi tendangan bebas, tetapi bola hanya membentur mistar gawang.

Ramos kembali mendapat peluang melalui sundulan pada menit ke-60, tetapi belum membuahkan hasil. Lima menit berselang, giliran Pavlovic yang mencoba lewat tembakan kaki kiri, tetapi kembali gagal menaklukkan Stankovic. Kerja keras AC Milan akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-69.

Berawal dari serangan balik cepat, Alexis Saelemaekers memberikan umpan tanpa melihat ke arah Ramos. Penyerang asal Portugal itu tetap tenang dan melepaskan tembakan dari sudut sempit dan berhasil menaklukkan Stankovic. Gol itu menjadi gol perdana Ramos bersama AC Milan.

Venezia lalu berusaha merespons. Maignan harus bekerja keras untuk mengamankan tembakan berbahaya Yeboah dari jarak jauh pada menit ke-73. AC Milan lalu mendapat peluang emas lewat umpan terobosan Chukwueze kepada Saelemaekers, tetapi sang winger gagal mengontrol bola dengan sempurna.

AC Milan akhirnya memastikan kemenangan pada menit ke-89. Ardon Jashari berhasil menerima bola di belakang lini pertahanan Venezia dan melepaskan tembakan yang ditepis Stankovic. Namun, bola pantul mengenai Redouane Halhal dan justru masuk ke gawang sendiri. Tidak ada gol tambahan selama empat menit waktu tambahan. Peluit panjang pun memastikan kemenangan AC Milan 2-0 atas Venezia.

Usai peertandingan, pelatih AC Milan Ruben Amorim menilai timnya masih memberikan terlalu banyak ruang kepada lawan. “Kami memberikan banyak ruang. Kami harus berkembang dan itu membutuhkan waktu. Masih banyak yang harus dilakukan, tetapi saya bangga dengan para pemain dan cara mereka bekerja,” ujar Amorim dikutip dari Sky Sports.