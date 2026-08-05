Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Rizka Perdana Putra
Rabu, 5 Agustus 2026 | 15.16 WIB

Bomber Schalke 04 Edin Dzeko Berpeluang Pecahkan Rekor Pencetak Gol Tertua Bundesliga

Edin Dzeko berpeluang memecahkan rekor pencetak gol tertua Bundesliga musim ini bersama Schalke 04 pada usia 40 tahun. (Instagram @edindzeko) - Image

Edin Dzeko berpeluang memecahkan rekor pencetak gol tertua Bundesliga musim ini bersama Schalke 04 pada usia 40 tahun. (Instagram @edindzeko)

JawaPos.com - Keputusan Schalke 04 mempertahankan Edin Dzeko untuk musim ini dinilai sangat penting. Bukan hanya karena klub berjuluk The Royal Blues itu kembali ke Bundesliga setelah tiga tahun, tetapi juga karena pengalaman sang striker diyakini akan menjadi aset berharga.

Per Senin (4/8), Dzeko telah berusia 40 tahun 140 hari. Dengan usianya tersebut, penyerang asal Bosnia dan Herzegovina itu berpeluang memecahkan rekor sebagai pencetak gol tertua dalam sejarah Bundesliga.

Rekor tersebut saat ini masih menjadi milik Claudio Pizarro. Mantan striker Werder Bremen itu mencetak gol ke gawang RB Leipzig pada 18 Mei 2019 saat berusia 40 tahun 227 hari.

Direktur Sepak Bola Schalke, Youri Mulder, optimistis Dzeko masih memiliki kualitas untuk membantu tim bersaing di kasta tertinggi Liga Jerman.

"Percakapan kami selama beberapa pekan terakhir memperjelas bahwa Edin masih memiliki semangat yang tinggi. Oleh karena itu, kami yakin dia juga dapat membantu kami di Bundesliga," ujar Mulder, seperti dikutip dari laman resmi klub. 

Editor: Hendra
Ikuti kami di Google
Sumber: Jawa Pos Koran
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Prediksi Skor Bosnia dan Herzegovina vs Qatar di Piala Dunia 2026: Mimpi Buruk Al-Annabi Belum Usai - Image
Piala Dunia 2026

Prediksi Skor Bosnia dan Herzegovina vs Qatar di Piala Dunia 2026: Mimpi Buruk Al-Annabi Belum Usai

Rabu, 24 Juni 2026 | 15.36 WIB

Kejar Kemenangan Atas Bosnia-Herzegovina! Swiss Tak Ingin Dikritik Lagi Usai Ditahan Qatar - Image
Piala Dunia 2026

Kejar Kemenangan Atas Bosnia-Herzegovina! Swiss Tak Ingin Dikritik Lagi Usai Ditahan Qatar

Kamis, 18 Juni 2026 | 19.35 WIB

7 Fakta Unik Timnas Kanada vs Bosnia dan Herzegovina Piala Dunia 2026: Edin Dzeko Masih Menakutkan di Usia 40 Tahun - Image
Piala Dunia 2026

7 Fakta Unik Timnas Kanada vs Bosnia dan Herzegovina Piala Dunia 2026: Edin Dzeko Masih Menakutkan di Usia 40 Tahun

Sabtu, 13 Juni 2026 | 00.05 WIB

Terpopuler

Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir - Image
1

Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir

2

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

3

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Unjuk Gigi!

4

Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia

5

Gratis di YouTube! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026

6

Pelapor Diintimidasi Pihak Malik Bawazier Usai Laporkan Kasus Perzinaan

7

Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru

8

Profil Malik Bawazier, Suami Cut Keke yang Dilaporkan Kasus Perzinaan dan Kohabitasi

9

Prediksi Skor Persib Bandung vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Misi Berat Macan Kemayoran!

10

3 Fakta Respons Kedubes Iran usai Pidato Prabowo soal Nuklir, Tegaskan Programnya Hanya untuk Tujuan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore