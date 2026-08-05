Bomber Schalke 04 Edin Dzeko Berpeluang Pecahkan Rekor Pencetak Gol Tertua Bundesliga

JawaPos.com - Keputusan Schalke 04 mempertahankan Edin Dzeko untuk musim ini dinilai sangat penting. Bukan hanya karena klub berjuluk The Royal Blues itu kembali ke Bundesliga setelah tiga tahun, tetapi juga karena pengalaman sang striker diyakini akan menjadi aset berharga.

Per Senin (4/8), Dzeko telah berusia 40 tahun 140 hari. Dengan usianya tersebut, penyerang asal Bosnia dan Herzegovina itu berpeluang memecahkan rekor sebagai pencetak gol tertua dalam sejarah Bundesliga.

Rekor tersebut saat ini masih menjadi milik Claudio Pizarro. Mantan striker Werder Bremen itu mencetak gol ke gawang RB Leipzig pada 18 Mei 2019 saat berusia 40 tahun 227 hari.

Direktur Sepak Bola Schalke, Youri Mulder, optimistis Dzeko masih memiliki kualitas untuk membantu tim bersaing di kasta tertinggi Liga Jerman.