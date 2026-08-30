Tottenham Hotspur Kalah 0-2, Newcastle United Catat Kemenangan Pertama Bersama Matthias Jaissle

JawaPos.com - Tottenham Hotspur kembali menelan kekalahan pada awal musim Premier League 2026/2027 saat menjamu Newcastle United di Tottenham Hotspur Stadium pada Sabtu (29/8).

Spurs takluk 0-2 setelah kebobolan dua gol pada babak kedua. Lebih buruk lagi, tim asuhan Roberto De Zerbi belum mencetak satu gol pun dan saat ini berada di dasar klasemen sementara.

Sementara itu, setelah berakhir imbang melawan Liverpool pada pekan pertama, Matthias Jaissle akhirnya mencatatkan kemenangan pertamanya bersama Newcastle United.

Hasil itu membuat Newcastle duduk di posisi ketiga klasemen. Pertandingan berlangsung ketat pada babak pertama. Kedua tim sama-sama kesulitan menciptakan peluang bersih sehingga skor 0-0 bertahan hingga jeda.

Memasuki babak kedua, Anthony Elanga memecah kebuntuan pada menit ke-62. Penyerang Newcastle itu melepaskan tembakan yang mengenai bagian dalam tiang sebelum bola bersarang di gawang Tottenham.

Gol itu menjadi gol kedua Elanga dalam dua pertandingan Premier League. Sebelumnya, pemain asal Swedia itu juga mencetak gol saat Newcastle menghadapi Liverpool pada pekan pembuka.

Tottenham semakin terpuruk 10 menit kemudian. Yoane Wissa mencetak gol spektakuler lewat tendangan salto dari jarak dekat untuk membawa Newcastle unggul 2-0.

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Spurs berusaha memberikan respons, tetapi tidak mampu membongkar pertahanan Newcastle. Hingga pertandingan berakhir, skor 0-2 tetap bertahan dan Tottenham harus menerima kekalahan kedua secara beruntun musim ini.