Prediksi Tottenham Hotspur vs Newcastle United: Savinho dan Omar Marmoush Siap Bermain

Savinho mencetak gol dalam debut bersama Tottenham. (Dok. Spurs)
JawaPos.com - Tottenham Hotspur bakal menghadapi Newcastle United di pekan kedua Liga Inggris di Tottenham Hotspur Stadium, Sabtu (29/8) pukul 23.30 WIB.
Pelatih Roberto De Zerbi memastikan dua pemain barunya, Savinho dan Omar Marmoush bisa dimainkan sebagai starter.
Selain itu, Micky van de Ven yang sempat absen di laga pembuka melawan Brentford bakal main sejak menit pertama.
"Ya, kami semua dalam kondisi yang tepat untuk bermain. Mungkin Kudus bisa duduk di bangku cadangan, kita harus lihat. Van de Ven siap bermain," ujar De Zerbi.
"Kita harus melihat, kita harus memahami di awal pertandingan, seperti Sávio, seperti Pedro. Marmoush siap bermain, mungkin juga di awal pertandingan," kata Roberto De Zerbi yang dikutip laman resmi Tottenham Hotspur, Sabtu (29/8).
De Zerbi mengetahui bahwa Newcastle United menjual para pemainnya musim ini.
Namun, mereka juga bisa mendapatkan pemain muda yang memiliki kecepatan.
"Newcastle menjual banyak pemain, banyak pemain bagus, tetapi mereka juga melepas pemain-pemain bagus lainnya. Ini tim muda dengan pemain-pemain cepat, pemain-pemain bagus," jelas pelatih asal Italia tersebut.
Setelah kekalahan dari Brentford, De Zerbi bertekad membawa Tottenham Hotspur meraih kemenangan di depan publik sendiri.
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Jawa Pos
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