Tottenham Hotspur Rampungkan Perekrutan Omar Marmoush dengan Status Pinjaman dari Manchester City

JawaPos.com – Tottenham Hotspur menyelesaikan perekrutan ganda dari Manchester City setelah mengumumkan kedatangan Omar Marmoush dengan status pinjaman selama satu musim yang disertai kewajiban pembelian.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Jum'at (28/8), Dalam kesepakatan tersebut, Tottenham akan membayar EUR 50 juta atau sekitar Rp1,12 triliun kepada Manchester City, dengan tambahan bonus hingga EUR 10 juta atau sekitar Rp223 miliar ketika transfer menjadi permanen pada musim panas mendatang.

Marmoush menjadi pemain kedua yang meninggalkan Manchester City untuk bergabung dengan Tottenham pada pekan ini setelah Savio lebih dahulu merapat ke klub London Utara tersebut.

Marmoush mencetak 16 gol dan empat assist dalam 62 penampilan bersama Manchester City serta membantu klub meraih Piala FA dan Piala EFL.

Sejak bergabung dengan City pada Januari 2025, pemain asal Mesir itu menjadi pencetak gol terbanyak kedua klub setelah Erling Haaland dengan 49 gol, sekaligus mencatat empat gol dari luar kotak penalti.

Marmoush kini akan bekerja bersama pelatih Roberto De Zerbi untuk membantu Tottenham memperbaiki performa setelah dua musim berturut-turut finis di posisi ke-17 Liga Inggris.

Kedatangan Marmoush menjadi bagian dari aktivitas transfer besar Tottenham pada musim panas ini setelah manajemen memberikan dukungan penuh kepada De Zerbi.

Selain Marmoush dan Savio, Tottenham juga mendatangkan Sandro Tonali, Mateus Fernandes, dan Jan Paul van Hecke untuk memperkuat skuad.