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M Shofyan Dwi Kurniawan
Minggu, 30 Agustus 2026 | 03.42 WIB

Rating Pemain Man City saat Menumbangkan Crystal Palace 4-1

Rating Pemain Man City saat Menumbangkan Crystal Palace 4-1 / ig @mancity - Image

Rating Pemain Man City saat Menumbangkan Crystal Palace 4-1 / ig @mancity

JawaPos.com - Manchester City melanjutkan start sempurna mereka di Premier League 2026/27 dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Crystal Palace di Selhurst Park, Jumat malam.

Erling Haaland kembali menunjukkan ketajamannya dengan mencetak dua gol, sementara Rayan Cherki menjadi pusat perhatian lewat penampilan luar biasa yang juga menghasilkan dua gol.

Palace sempat mendapatkan momentum setelah gol bunuh diri Gianluigi Donnarumma membuat skor menjadi 2-1. Namun, Cherki hanya membutuhkan waktu dua menit untuk mengembalikan keunggulan dua gol City lewat tembakan dari luar kotak penalti.

Haaland kemudian memastikan kemenangan City dengan gol keduanya pada menit ke-84.

Melansir ESPN, berikut rating para pemain Manchester City dalam pertandingan tersebut.

Gianluigi Donnarumma — 5/10

Tidak banyak pekerjaan yang harus dilakukan Donnarumma karena City mendominasi pertandingan. Ia mendapat nilai rendah terutama karena gol bunuh diri yang sebenarnya lebih disebabkan situasi kurang beruntung.

Tendangan bebas Yeremy Pino membentur punggungnya sebelum bola masuk ke gawang.

Abdukodir Khusanov — 8/10

Tampil rapi dan tenang. Khusanov tidak banyak mendapat ancaman serius dari para pemain Palace dan mampu membantu City mengontrol permainan dari lini belakang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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