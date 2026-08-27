Rating Pemain Real Madrid Saat Menggasak Real Sociedad 4-1

JawaPos.com - Real Madrid kembali menunjukkan taringnya di bawah asuhan José Mourinho. Setelah menang atas Espanyol pada laga pembuka, Los Blancos kembali meraih tiga poin dengan cara meyakinkan lewat kemenangan 4-1 atas Real Sociedad di Santiago Bernabéu.

Sempat kesulitan pada babak pertama, Madrid berubah total setelah jeda. Kylian Mbappé menjadi pusat perhatian dengan hat-trick, sementara Jude Bellingham dan Vinícius Júnior ikut memainkan peran penting.

Melansir Sports Illustrated, berikut rating para pemain Real Madrid.

Thibaut Courtois — 6,8

Menjadi salah satu alasan Real Madrid tidak tertinggal pada babak pertama. Courtois melakukan beberapa penyelamatan penting ketika Sociedad memberikan tekanan. Setelah jeda, pekerjaannya jauh lebih ringan.

Denzel Dumfries — 6,9

Beberapa kali meninggalkan ruang di sisi kanan ketika Madrid kehilangan bola. Bahkan, posisinya ikut berkontribusi pada situasi yang menghasilkan gol penyama kedudukan Sociedad. Lebih positif ketika membantu serangan, meski penyelesaian akhirnya belum maksimal.