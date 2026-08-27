Rating Pemain Real Madrid Saat Menggasak Real Sociedad 4-1

Pemain Real Madrid. (ig @realmadrid)
JawaPos.com - Real Madrid kembali menunjukkan taringnya di bawah asuhan José Mourinho. Setelah menang atas Espanyol pada laga pembuka, Los Blancos kembali meraih tiga poin dengan cara meyakinkan lewat kemenangan 4-1 atas Real Sociedad di Santiago Bernabéu.
Sempat kesulitan pada babak pertama, Madrid berubah total setelah jeda. Kylian Mbappé menjadi pusat perhatian dengan hat-trick, sementara Jude Bellingham dan Vinícius Júnior ikut memainkan peran penting.
Melansir Sports Illustrated, berikut rating para pemain Real Madrid.
Thibaut Courtois — 6,8
Menjadi salah satu alasan Real Madrid tidak tertinggal pada babak pertama. Courtois melakukan beberapa penyelamatan penting ketika Sociedad memberikan tekanan. Setelah jeda, pekerjaannya jauh lebih ringan.
Denzel Dumfries — 6,9
Beberapa kali meninggalkan ruang di sisi kanan ketika Madrid kehilangan bola. Bahkan, posisinya ikut berkontribusi pada situasi yang menghasilkan gol penyama kedudukan Sociedad. Lebih positif ketika membantu serangan, meski penyelesaian akhirnya belum maksimal.
Ibrahima Konaté — 7,3
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!
Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar
Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!
Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027
Prediksi Skor Rapid Vienna vs Hearts: Tuan Rumah Terancam Tumbang di Liga Konferensi Eropa
Prediksi Skor Viking FK vs Dinamo Zagreb: Purgeri Diprediksi Menang Tipis di Norwegia!
Prediksi Skor AEK Athens vs Levski Sofia di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Tuan Rumah Menang!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa