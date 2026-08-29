Alasan Man City Rela Mendatangkan Ayyoub Bouaddi dengan Harga Selangit

JawaPos.com - Manchester City membuat keputusan besar ketika mengumumkan kedatangan Ayyoub Bouaddi pada Rabu pagi. Gelandang berusia 18 tahun itu didatangkan dari Lille dengan nilai transfer awal €95 juta plus bonus €5 juta.

Untuk seorang pemain yang baru menginjak usia 18 tahun, angka tersebut jelas bukan nominal kecil. Bahkan, Bouaddi langsung menjadi pemain remaja termahal dalam sejarah Premier League.

Namun, City punya alasan kuat untuk berani mengeluarkan dana sebesar itu. Slogan yang digunakan klub saat mengumumkan transfernya terasa sangat tepat: "masa depan tidak menunggu gilirannya."

City Tidak Mau Menunggu

Melansir ESPN, Bouaddi sebenarnya diproyeksikan sebagai investasi jangka panjang. Ia sendiri mengakui bahwa perannya di Manchester City adalah "untuk masa depan".

Namun, situasi di lini tengah membuat rencana tersebut berubah. City kehilangan sejumlah pemain penting pada musim panas ini. Rodri, Bernardo Silva, Tijjani Reijnders, dan Nico González semuanya meninggalkan klub.

Saat ini, hanya Mateo Kovacic, Elliot Anderson, dan Bouaddi yang secara natural dapat mengisi posisi gelandang tengah. Nico O'Reilly memang dimainkan di lini tengah saat menghadapi Bournemouth, tetapi Maresca lebih melihatnya sebagai bek kiri.

Bahkan dalam pertandingan melawan Bournemouth, Maresca sempat memainkan bek tengah Marc Guéhi di lini tengah. Situasi tersebut membuat City tidak punya banyak ruang untuk menunggu perkembangan Bouaddi.

"Dia sudah siap," kata Maresca dalam konferensi pers pada hari Kamis. "Dia telah berlatih dengan klub lamanya sehingga dia dalam kondisi prima. Kita akan lihat berapa lama waktu yang dia butuhkan untuk beradaptasi, tetapi yang pasti dia siap untuk bekerja."