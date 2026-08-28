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Antonius Oskarianto Adur
Jumat, 28 Agustus 2026 | 21.06 WIB

Prediksi Susunan Pemain Crystal Palace vs Manchester City: Ayyoub Bouaddi Siap Dimainkan

Gelandang Manchester City Ayyoub Bouaddi. (Dok. Manchester City) - Image

Gelandang Manchester City Ayyoub Bouaddi. (Dok. Manchester City)

JawaPos.com - Manchester City akan menghadapi Crystal Palace pada pekan kedua Liga Inggris. Laga tersebut bakal dimainkan di Selhurst Park, Sabtu (29/8) pukul 02.00 WIB.

Enzo Maresca Siap Mainkan Ayyoub Bouaddi

Menjelang menghadapi Crystal Palace, Manchester City meresmikan kedatangan pemain barunya Ayyoub Bouaddi. Enzo Maresca memastikan bahwa kondisi pemain timnas Maroko tersebut sudah siap bermain.

"Dia sudah siap, dia sudah berlatih dengan klub lamanya jadi dia dalam kondisi fit," kata Enzo Maresca saat jumpa pers yang dikutip laman resmi Manchester City, Jumat (27/8).

Pelatih asal Italia tersebut juga tidak ingin terlalu terburu-buru untuk memainkan Bouaddi. Maresca ingin berhati-hati memanfaatkan talentanya karena ia masih berusia 18 tahun.

"Dia cukup tenang. Dia tidak terlihat seperti berusia 18 tahun - dia terlihat lebih tua, yang penting, tetapi dalam kasus ini kita perlu berhati-hati karena dia masih muda, datang dari negara lain. Tidak perlu terburu-buru. Pasti dia akan membantu kita sekarang dan di masa depan. Tapi dia baru berusia 18 tahun," jelas Maresca.

“Ini adalah tugas saya dan tugas klub untuk mengelolanya dengan cara terbaik, jangan menekannya, dia masih muda dan dia butuh waktu," imbuh mantan pelatih Chelsea tersebut.

Pemain City Mulai Paham Taktik Maresca

Maresca merasa para pemainnya sudah mulai memahami taktiknya. Salah satu hal yang disorotinya adalah pressing para pemainnya saat menang melawan Bournemouth.

"Saya rasa kita sudah cukup dekat, Saat melawan Bournemouth, dalam hal pressing, kami berhasil merebut kembali 76% bola, itu hasil yang fantastis. 76% pressing berhasil merebut kembali bola," ujar pelatih 46 tahun tersebut.

Meskipun demikian, para pemain Manchester City masih gagal dalam melakukan pressing di beberapa kesempatan. Namun, Maresca masih memaklumi hal tersebut.

"Kadang-kadang terjadi, mungkin sekali atau dua kali Anda gagal [merebut bola] dan mereka menciptakan dua peluang. Itu normal - itulah sepak bola. Saya rasa para pemain memahami cara kami ingin bertahan dan melakukan pressing," pungkas Maresca.

Editor: Hendra
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