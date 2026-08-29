Superkomputer Prediksi Tim yang Lolos dari Fase Liga Champions 2026/27

JawaPos.com - Musim Liga Champions 2026/27 semakin dekat. Setelah seluruh lawan di fase liga diketahui, sebuah superkomputer mencoba memprediksi bagaimana klasemen akhir fase pertama kompetisi paling bergengsi di Eropa tersebut akan terlihat.

Paris Saint-Germain kembali menjadi salah satu favorit utama setelah meraih dua gelar Liga Champions secara beruntun.

Namun, perjalanan mereka untuk mempertahankan trofi diprediksi tidak akan mudah karena ada sejumlah raksasa lain yang siap mengadang, seperti Arsenal, Bayern Munich, Barcelona, Manchester City, Inter Milan, dan Real Madrid.

Memasuki edisi ketiga dengan format fase liga, setiap pertandingan menjadi semakin penting. Tidak ada lagi pembagian grup tradisional, sehingga konsistensi sepanjang fase awal bisa menentukan apakah sebuah klub langsung melaju ke babak 16 besar, harus melalui play-off, atau bahkan tersingkir.

Melansir Give Me Sport, analis data Football Ranked menggunakan statistik, tingkat kesulitan lawan, serta ribuan simulasi untuk memprediksi posisi akhir 36 peserta.

Posisi 36-28: Debutan Hadapi Ujian Berat

Sabah FK diprediksi menjadi penghuni dasar klasemen. Klub Azerbaijan tersebut memang akan mencatat sejarah dengan tampil untuk pertama kalinya di Liga Champions, tetapi jadwal yang sangat berat membuat peluang mereka untuk mengumpulkan poin diperkirakan cukup kecil.

Slovan Bratislava juga diprediksi kesulitan dan hanya diperkirakan meraih 3,7 poin. Shakhtar Donetsk berada sedikit di atas mereka dengan proyeksi 4,9 poin.

LASK dan Slavia Prague masing-masing diperkirakan mengumpulkan 5,6 dan 5,7 poin.