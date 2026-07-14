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M Shofyan Dwi Kurniawan
Selasa, 14 Juli 2026 | 16.38 WIB

Superkomputer Prediksi Juara Piala Dunia 2026, Prancis Masih Jadi Favorit

Trofi Piala Dunia FIFA. (Bein Sports) - Image

Trofi Piala Dunia FIFA. (Bein Sports)

JawaPos.com - Babak perempat final Piala Dunia 2026 telah usai. Kini hanya empat tim terbaik yang tersisa dalam perebutan trofi paling bergengsi di sepak bola dunia, yakni Prancis, Spanyol, Inggris, dan Argentina.

Maroko, satu-satunya wakil Afrika yang masih bertahan di perempat final piala dunia, harus mengakhiri perjalanan setelah dikalahkan Prancis. Belgia juga gagal melangkah lebih jauh usai disingkirkan Spanyol, sementara Norwegia tumbang di tangan Inggris dan Swiss harus mengakui keunggulan Argentina.

Menjelang semifinal, superkomputer Opta kembali memperbarui prediksi mengenai peluang setiap tim untuk melaju ke final sekaligus menjadi juara piala dunia.

Prancis Punya Peluang Terbesar ke Final

Melansir Sports Illustrated, menurut simulasi terbaru Opta, Prancis menjadi tim dengan peluang terbesar untuk lolos ke partai puncak. Les Bleus diperkirakan memiliki peluang sebesar 57,70 persen untuk mengalahkan Spanyol di semifinal.

Sementara itu, duel Inggris melawan Argentina diprediksi berlangsung jauh lebih seimbang. Inggris sedikit lebih diunggulkan dengan peluang 50,9 persen, sedangkan Argentina memiliki peluang 49,6 persen untuk mencapai final.

Di atas kertas, Spanyol menjadi tim dengan peluang terkecil menuju partai puncak. Namun, peluang mereka menyingkirkan Prancis tetap cukup besar, yakni 42,30 persen, sehingga laga tersebut diperkirakan berlangsung sangat ketat.

Prancis Masih Favorit Juara

Opta juga tidak mengubah prediksinya mengenai calon juara dunia. Prancis tetap berada di posisi teratas sebagai kandidat paling kuat mengangkat trofi di Stadion MetLife pada 19 Juli.

Kemenangan meyakinkan 2-0 atas Maroko membuat peluang pasukan Didier Deschamps meningkat cukup signifikan. Jika sebelum perempat final peluang mereka berada di angka 26,91 persen, kini meningkat menjadi 34,05 persen.

Di belakang Prancis, Spanyol menempati posisi kedua dengan peluang juara sebesar 23,45 persen. Inggris berada di peringkat ketiga dengan peluang 21,94 persen, sedangkan juara bertahan Argentina justru menjadi tim dengan probabilitas terendah di antara empat semifinalis, yakni 20,55 persen.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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